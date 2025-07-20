За минулий тиждень із прикордонних громад Сумщини евакуювали 60 людей

За минулий тиждень із трьох прикордонних районів Сумської області евакуювалися понад 60 людей, серед них 10 – дітей.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
"Це мешканці Великописарівської, Білопільської, Річківської, Ворожбянської, Глухівської та Середино-Будської громад", - ідеться у повідомленні.
Наразі евакуації підпадають 213 населених пунктів у 18 громадах області, які постійно обстрілює російська армія, зазначив очільник ОВА.
- Раніше голова обласної військової адміністрації Олег Григоров заявив, що ситуація на кордоні Сумщини напружена, але знаходиться під контролем Сил оборони. Підстав для евакуації з міста Суми, за його словами, наразі немає.