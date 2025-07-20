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За минулий тиждень із прикордонних громад Сумщини евакуювали 60 людей

Досі евакуації підпадають 213 населених пунктів у 18 громадах області.

За минулий тиждень із прикордонних громад Сумщини евакуювали 60 людей
Евакуація громади
Фото: нанадано Оксаною Ковальовою

За минулий тиждень із трьох прикордонних районів Сумської області евакуювалися понад 60 людей, серед них 10 – дітей.

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Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Це мешканці Великописарівської, Білопільської, Річківської, Ворожбянської, Глухівської та Середино-Будської громад", - ідеться у повідомленні.

Наразі евакуації підпадають 213 населених пунктів у 18 громадах області, які постійно обстрілює російська армія, зазначив очільник ОВА.

  • Раніше голова обласної військової адміністрації Олег Григоров заявив, що ситуація на кордоні Сумщини напружена, але знаходиться під контролем Сил оборони. Підстав для евакуації з міста Суми, за його словами, наразі немає.
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