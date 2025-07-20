У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
«Поговори зі мною, GPT». Чи зможе штучний інтелект замінити психолога або терапевта
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за ніч та ранок неділі, 20 липня: атака на Запоріжжя, понад 150 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 154 бойових зіткнення, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, перемога Усика.

Головне за ніч та ранок неділі, 20 липня: атака на Запоріжжя, понад 150 боєзіткнень
Харківщина під ворожим вогнем
Фото: Олег Синєгубов

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 154 бойових зіткнення.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Найбільша кількість боїв за минулу добу відбулася на Покровському напрямку - 50. Ворог тисне на Північно-Слобожанському і Курському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1040 солдатів, три танки, понад 50 артилерійських систем. Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні близько 1 041 990 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі російська армія атакувала Запоріжжя та район ударними БпЛА та РСЗВ.

У Запорізькому та Васильківському районах унаслідок російських ударів постраждали 3 людини.

Більше інформації – в новині.

Уночі 20 липня РФ обстріляла місто Слов'янськ на Донеччині чотирма БпЛА типу "Шахед".

Унаслідок ударів загинув чоловік.

У ніч на 20 липня РФ атакувала Україну 57-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, пишуть повітряні сили ЗСУ.

Російські військові атакували Запоріжжя та прифронтові території Донецької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 18 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Крім того, 7 БпЛА – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання 32 БпЛА у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях. Уранці з північно-східного напрямку прямувала нова хвиля "шахедів".

Український боксер Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа нокаутом у п’ятому раунді.

Унаслідок перемоги український боксер став триразовим абсолютним чемпіоном світу в боксі (двічі в хевівейті й одного разу в крузервейті), зібравши усі головні пояси: WBC, WBA, WBO й IBF.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 
Теми: , , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies