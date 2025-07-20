Головне за ніч та ранок неділі, 20 липня: атака на Запоріжжя, понад 150 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 154 бойових зіткнення, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, перемога Усика.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 154 бойових зіткнення.

Найбільша кількість боїв за минулу добу відбулася на Покровському напрямку - 50. Ворог тисне на Північно-Слобожанському і Курському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1040 солдатів, три танки, понад 50 артилерійських систем. Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні близько 1 041 990 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі російська армія атакувала Запоріжжя та район ударними БпЛА та РСЗВ.

У Запорізькому та Васильківському районах унаслідок російських ударів постраждали 3 людини.

Більше інформації – в новині.

Уночі 20 липня РФ обстріляла місто Слов'янськ на Донеччині чотирма БпЛА типу "Шахед".

Унаслідок ударів загинув чоловік.

У ніч на 20 липня РФ атакувала Україну 57-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, пишуть повітряні сили ЗСУ.

Російські військові атакували Запоріжжя та прифронтові території Донецької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 18 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Крім того, 7 БпЛА – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання 32 БпЛА у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях. Уранці з північно-східного напрямку прямувала нова хвиля "шахедів".

Український боксер Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа нокаутом у п’ятому раунді.

Унаслідок перемоги український боксер став триразовим абсолютним чемпіоном світу в боксі (двічі в хевівейті й одного разу в крузервейті), зібравши усі головні пояси: WBC, WBA, WBO й IBF.

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