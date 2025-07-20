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Рятувальники евакуювали з-під обстрілів трьох мешканців Куп'янська на Харківщині

Також евакуйовано домашнього улюбленця.

Рятувальники евакуювали з-під обстрілів трьох мешканців Куп'янська на Харківщині
Фото: ДСНС Харківської області

Рятувальники Харківщини евакуювали з прифронтової зони Куп'янщини трьох цивільних людей та одного домашнього улюбленця.

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Про це розповіли у ДСНС Харківської області.

"20 липня рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з обов’язкової евакуації мешканців Куп'янської громади. За допомогою броньованого автомобіля вони вивезли з м. Куп'янськ 3 цивільних людей та одного домашнього улюбленця", — ідеться у повідомленні.

У ДСНС звертаються до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов’язкова евакуація: "збережіть своє життя та здоров’я! Не ризикуйте – евакуюйтеся у більш безпечні населені пункти!"
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