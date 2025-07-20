Унаслідок російських обстрілів на Харківщині постріждали шестеро людей

Під ворожими обстрілами опинилися Куп'янський та Ізюмський райони.

Упродовж минулої доби російські окупанти атакували 5 населених пунктів Харківщини. Унаслідок обстрілів постраждали 6 людей.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Куп'янську через російську атаку постраждали чоловіки 45, 59 і 73 років, у с. Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждав 42-річний чоловік, в Ізюмі постраждали 50-річна і 76-річна жінки.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️17 БпЛА типу "Герань-2";▪️2 fpv-дрони.

У Куп'янському районі пошкоджено 3 вантажні і 4 легкові автомобілі (с. Семенівка), в Ізюмському районі пошкоджено двоповерховий житловий будинок, неексплуатовану будівлю, автомобіль (м. Ізюм).