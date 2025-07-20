​Російська армія за добу втратила 1040 солдатів

Також знищено три ворожі танки, понад 50 артилерійських систем та 270 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні близько 1 041 990 військових.

Про це розповідають у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу – близько 1041990 (+1040) осіб

танків – 11035 (+3) од

бойових броньованих машин – 23021 (+9) од

артилерійських систем – 30583 (+52) од

РСЗВ – 1443 (+1) од

засоби ППО – 1198 (+0) од

літаків – 421 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46982 (+270)

крилаті ракети – 3515 (+23)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 55727 (+121)

спеціальна техніка – 3932 (+0)

Дані уточнюються.