​Російська армія за добу втратила 1040 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні близько 1 041 990 військових.
Про це розповідають у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1041990 (+1040) осіб
- танків – 11035 (+3) од
- бойових броньованих машин – 23021 (+9) од
- артилерійських систем – 30583 (+52) од
- РСЗВ – 1443 (+1) од
- засоби ППО – 1198 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46982 (+270)
- крилаті ракети – 3515 (+23)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 55727 (+121)
- спеціальна техніка – 3932 (+0)
Дані уточнюються.