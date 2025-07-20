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​Російська армія за добу втратила 1040 солдатів

Також знищено три ворожі танки, понад 50 артилерійських систем та 270 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

​Російська армія за добу втратила 1040 солдатів
Фото: скрин відео

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні близько 1 041 990 військових. 

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Про це розповідають у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу – близько 1041990 (+1040) осіб
  • танків – 11035 (+3) од
  • бойових броньованих машин – 23021 (+9) од
  • артилерійських систем – 30583 (+52) од
  • РСЗВ – 1443 (+1) од
  • засоби ППО – 1198 (+0) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46982 (+270)
  • крилаті ракети – 3515 (+23)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 55727 (+121)
  • спеціальна техніка – 3932 (+0)

Дані уточнюються.
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