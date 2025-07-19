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Бійці “Легіону “Свобода Росії” здійснили рейд у глибокий тил противника, де ліквідували трьох “кадирівців”

Також під час операції здобуто інформацію про логістику, техніку та командні пункти ворога.

Бійці “Легіону “Свобода Росії” здійснили рейд у глибокий тил противника, де ліквідували трьох “кадирівців”
Фото: скрін

Бійці підрозділу ГУР МО України “Легіон “Свобода Росії” влаштували успішну засідку на бойовиків росгвардійського підрозділу “ахмат” поблизу села Велика Білозерка на тимчасово окупованій частині Запоріжжя. 

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Як зазначає ГУР, 17 липня воїни Легіону непомітно подолали понад 30 кілометрів углиб тимчасово окупованої Запорізької області, знищили ціль і без втрат повернулися із завдання. 

Унаслідок підриву автомобіля було ліквідовано трьох “ахматівців”. Також під час операції здобуто інформацію про логістику, техніку та командні пункти ворога. 

Також ГУР зазначає, що легіон “Свобода Росії” звертається до представників усіх народів, пригноблених Москвою, а також до військовослужбовців окупаційних військ: ваші життя для кремлівського командування — розхідний матеріал. Приєднуйтеся до Легіону, щоб визволити свої родини з кривавих лап кремлівського режиму.
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