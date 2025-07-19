Сибіга: "Будемо повертати у вжитку назви українського походження іноземним топонімам"

Йдеться саме про використання цих назв в Україні.

В Україні ініціюють повернення у вжиток назв українського походження іноземним топонімам.

Про це написав у фейсбуці глава МЗС Андрій Сибіга.

Він розповів, що нещодавно йому принесли ноту іноземної держави, якою вона зверталася з якогось питання.

"Я почав читати текст, допоки не дійшов до слова “Kiev”. Далі вже не читав. Розпорядився: «Повернути без розгляду та більше не приймати». Спершу треба вивчити правопис назв українських міст, а потім «поновлювати запевнення в глибокій повазі»", – зазначив український міністр і додав, що те саме стосується українських топонімів Odesa, Lviv, Chernihiv, Kharkiv, Chornobyl та інших, які мають відповідати українській, а не російській транслітерації.

Сибіга нагадав, що Україна працює над виправленням неправильного написання наших топонімів усюди по світу, зокрема в онлайн-ресурсах, медіа, транспорті, публічних місцях, державних органах, мистецтва та інших сферах.

Це вже принесло результати, і найбільші світові медіа, транспортні компанії, сотні аеропортів по світу, уряди країн, міжнародні організації та інші вже поміняли правила написання українських міст на коректні транслітерації з української мови. Водночас ця робота триває.

"Тепер настав час робити наступний великий крок. Ми будемо повертати в національному вжитку назви українського походження іноземним топонімам. Адже ми в Україні кажемо Берестя, а не Брест. Білгород, а не Бєлгород. Доброчин, а не Дебрецен. Цей список можна продовжувати", – написав міністр.

Він зауважив, що використання українських назв є суверенним національним правом, яке відповідає діючому законодавству: частина 3 статті 41 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" прямо передбачає перевагу для українських назв іноземних топонімів.

"МЗС України буде тією інституцією, яка ініціює правильні кроки задля систематизації національного вжитку назв українського походження для іноземних топонімів. Йдеться саме про використання в Україні, ми нікому нічого не навʼязуємо", – наголосив Сибіга.

За словами глави МЗС, інші держави та міжнародні організації мають свої географічні комісії, які складають відповідні реєстри, і таку роботу час провести і в нашій державі. Тому невдовзі ініціюють фахове обговорення, широку громадську дискусію та міжвідомчу підготовку необхідних кроків.