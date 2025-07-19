Генштаб ЗСУ: кількість боїв на фронті сягнула 38

На Куп’янському напрямку триває атака окупантів у районі Голубівки.

Станом на 16.00 19 липня загальна кількість бойових зіткнень сягнула 38.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від вогню російської артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Соснівка, Хлібороб, Петрушівка, Велика Писарівка Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулися чотири ворожі атаки, одне боєзіткнення триває. Авіація загарбників завдала чотирьох ударів, скинувши при цьому сім керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 130 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському ворог двічі атакував у районах населених пунктів Липці та Стариця, боєзіткнення тривають.

На Куп’янському триває атака російських окупантів в районі Голубівки.

На Лиманському російська армія здійснила сім атак на позиції українців у районах населених пунктів Новий Мир, Торське, Серебрянка. Наразі тривають два боєзіткнення.

На Сіверському противник активних дій не проводив.

На Краматорському підрозділи Сил оборони відбили одну ворожу атаку в районі Часового Яру.

На Торецькому захисники відбили чотири ворожі спроби вклинитися в нашу оборону в районах Диліївки та Торецька, ще одне боєзіткнення триває.

На Покровському окупанти здійснили 15 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Горіхове, Дачне та в напрямку Покровська. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 13 атак. Ворожа авіація завдала авіаударів по районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Білицьке.

На Новопавлівському українські захисники зупинили один штурм ворожих військ в районі населеного пункту Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Оріхівському відбулось одне боєзіткнення поблизу Кам’янського, крім того ворог завдав авіаударів по населених пунктах Мала Токмачка, Червона Криниця, Новоданилівка, Плавні та Приморське.

На Придніпровському ворог завдав авіаударів по населених пунктах Тягинка та Львове, штурмових дій не проводив.