Шмигаль: частка української зброї на фронті становить 40%

Наразі частка української зброї на фронті становить 40%.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль за підсумками розмови з ексглавою Мінстратегпрому Германом Сметаніним.
За його словами, нарощення українського виробництва зброї — ключовий пріоритет в обороні.
«Ми значно масштабували виробництво від початку повномасштабної війни — у 35 разів. Маємо потенціал збільшити показники. Маємо досягнути 50%. Таке завдання ставить Президент. Дрони, бронетехніка, боєприпаси — усе, що треба нашим воїнам», - зазначив Шмигаль.
- У першому півріччі 2025 року Міністерство оборони кодифікувало низку нових вітчизняних зразків піхотного озброєння. Йдеться про нові зразки стрілецької зброї та гранатометів. Допуск до експлуатації у військах отримали, зокрема, 3 модифікації гладкоствольних помпових рушниць вітчизняного виробництва 12 калібру.
- У січні цього року Міноборони допустило до експлуатації близько 130 нових зразків озброєння та військової техніки.