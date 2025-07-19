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Шмигаль: частка української зброї на фронті становить 40%

Планують вийти на показник 50%.

Шмигаль: частка української зброї на фронті становить 40%
Денис Шмгаль
Фото: LB.ua

Наразі частка української зброї на фронті становить 40%.

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Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль за підсумками розмови з ексглавою Мінстратегпрому Германом Сметаніним.

За його словами, нарощення українського виробництва зброї — ключовий пріоритет в обороні. 

«Ми значно масштабували виробництво від початку повномасштабної війни — у 35 разів. Маємо потенціал збільшити показники. Маємо досягнути 50%. Таке завдання ставить Президент. Дрони, бронетехніка, боєприпаси — усе, що треба нашим воїнам», - зазначив Шмигаль.

  • У першому півріччі 2025 року Міністерство оборони кодифікувало низку нових вітчизняних зразків піхотного озброєння. Йдеться про нові зразки стрілецької зброї та гранатометів. Допуск до експлуатації у військах отримали, зокрема, 3 модифікації гладкоствольних помпових рушниць вітчизняного виробництва 12 калібру.
  • У січні цього року Міноборони допустило до експлуатації близько 130 нових зразків озброєння та військової техніки.
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