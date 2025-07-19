Шмигаль: частка української зброї на фронті становить 40%

Наразі частка української зброї на фронті становить 40%.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль за підсумками розмови з ексглавою Мінстратегпрому Германом Сметаніним.

За його словами, нарощення українського виробництва зброї — ключовий пріоритет в обороні.

«Ми значно масштабували виробництво від початку повномасштабної війни — у 35 разів. Маємо потенціал збільшити показники. Маємо досягнути 50%. Таке завдання ставить Президент. Дрони, бронетехніка, боєприпаси — усе, що треба нашим воїнам», - зазначив Шмигаль.