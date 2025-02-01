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Міноборони у січні допустило до експлуатації близько 130 нових зразків озброєння

З них — близько сотні зразків українського виробництва.

Міноборони у січні допустило до експлуатації близько 130 нових зразків озброєння
Техніка Сил оборони України
Фото: Генштаб

У січні 2025 року Міноборони України допустило до експлуатації близько 130 нових зразків озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє Міноборони України.

Зі 130 нових зразків озброєння майже 100 зразків були розроблені та виготовлені українськими зброярами, що свідчить про суттєве зростання порівняно із січнем 2024 року, коли було кодифіковано менше ніж 50 зразків, а лише близько 20 – вітчизняного виробництва.

За словами Клочка, з огляду на інтенсивність бойових дій, воїнам необхідна широка номенклатура зброї, зокрема інноваційні засоби ураження. Серед кодифікованих зразків найбільше – безпілотних авіаційних комплексів, майже 40 зразків, зокрема з оптоволоконним каналом управління.

До переліку нових зразків також увійшло понад 20 видів військової автотехніки різних типів та призначення, а також боєприпаси, техніка тилу, наземні роботизовані комплекси й обладнання для інженерних та РХБЗ-підрозділів.

Крім того, для потреб Сил оборони було кодифіковано іноземне озброєння – стрілецьку зброю, гранатомети, спецавтомобілі та інше обладнання від провідних виробників із Європи та США.

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