Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Попри все: українські виставки 2025 року
Попри все: українські виставки 2025 року
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
​Росія завдала ракетного удару по Одесі (оновлення)
​Росія завдала ракетного удару по Одесі (оновлення)
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Румунський журналіст Ромео Коуці: «Кожен жест доброї волі Будапешта — це отруйний подарунок»
Румунський журналіст Ромео Коуці: «Кожен жест доброї волі Будапешта — це отруйний подарунок»
9-річний українець отримав важкі опіки очей, повторюючи тренд з інтернету
9-річний українець отримав важкі опіки очей, повторюючи тренд з інтернету
Номінантка на посаду голови американської розвідки змінила риторику про війну в Україні
Номінантка на посаду голови американської розвідки змінила риторику про війну в Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни з дрона атакували селище на Херсонщині

Постраждав 59-річний чоловік.

Росіяни з дрона атакували селище на Херсонщині
Наслідки обстрілу Херсонщини
Фото: Херсонська ОВА

Уранці 1 лютого російська армія атакувала з дрона селище Велетенське Херсонської області.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Зранку російські війська атакували з БпЛА чоловіка у Велетенському. У 59-річного місцевого жителя діагностували вибухову травму та уламкові поранення ніг", — ідеться у повідомленні. 

Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies