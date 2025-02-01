Росіяни з дрона атакували селище на Херсонщині

Уранці 1 лютого російська армія атакувала з дрона селище Велетенське Херсонської області.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Зранку російські війська атакували з БпЛА чоловіка у Велетенському. У 59-річного місцевого жителя діагностували вибухову травму та уламкові поранення ніг", — ідеться у повідомленні.

Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги.