Росіяни з дрона атакували селище на Херсонщині

Уранці 1 лютого російська армія атакувала з дрона селище Велетенське Херсонської області.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Зранку російські війська атакували з БпЛА чоловіка у Велетенському. У 59-річного місцевого жителя діагностували вибухову травму та уламкові поранення ніг", — ідеться у повідомленні.
Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги.
- Росіяни атакували з дрона Антонівку, що у передмісті Херсона. Унаслідок атаки постраждав цивільний.
- Через російські обстріли за добу в Херсонській області поранень зазнали четверо людей, одна людина загинула.