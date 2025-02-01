Зеленський: унаслідок нічної атаки РФ загинули шестеро людей

Двоє мирних жителів загинули на Сумщині, у Полтаві РФ забрала життя у трьох людей, у Харкові загинула одна людина.

Уночі та вранці 1 лютого Росія здійснила чергову комбіновану атаку по українських містах, застосувавши ракети, ударні дрони, авіабомби. Через російський терор шестеро людей загинули.

Про це інформує президент України Володимир Зеленський.

У Полтаві унаслідок влучання у житловий будинок, повністю зруйнований під’їзд – десятеро людей поранені, серед них — дитина.Загинули троє людей. На місці працюють усі необхідні служби, рятують, надають необхідну допомогу.

"Є пошкодження в Запоріжжі, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях. Станом на зараз відомо про шістьох поранених. У Харкові одну людину вбито через атаку ударним дроном. Життя двох людей забрала ця російська атака в Сумській області. Мої співчуття рідним та близьким", — повідомляє президент.

Глава держави наголошує: "кожен такий терористичний акт доводить, що нам потрібно більше підтримки в захисті від російського терору. Кожна система ППО, кожна протиракета – це порятунок життів. Дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували наші домовленості та посилювали тиск на Росію".