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У Сумах завершили аварійно-пошукові роботи на місці влучання ворожого БпЛА

Кількість загиблих зросла до 9 людей.

У Сумах завершили аварійно-пошукові роботи на місці влучання ворожого БпЛА
Фото: ДСНС Сумщини

У Сумах рятувальники завершили аварійно-пошукові роботи на місці влучання ворожого БпЛА. Кількість жертв збільшилася до дев'яти людей. Поранено 14 цивільних.

Фото: ДСНС

Про це повідомляє Ігор Клименко.

"Кількість загиблих зросла до 9-ти людей. Упродовж 19 годин рятувальники розбирали завали, дістаючи з-під руїн тіла", — ідеться у повідомленні. 

За інформацією Сумської обласної прокуратури, 14 людей поранено, серед них — 8-річна дівчинка. Також пошкоджено 2 багатоквартирні будинки та більше 20 автомобілів. 

Фото: ДСНС

"Поліція прийняла 129 заяв від місцевих мешканців щодо наслідків російського обстрілу. Триває процес документування воєнного злочину росії — прямого удару по цивільних", — додають рятувальники. 

Розгорнутий рятувальниками мобільний пункт незламності продовжує працювати в цілодобовому режимі.

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