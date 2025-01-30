На Львівщині затримали чоловіка, який за гроші переводив ухилянтів через кордон

За 10 тисяч євро чоловіки, які підпадають під обмеження виїзду, могли уникнути мобілізації.

На Львівщині затримали 44-річного місцевого мешканця, який налагодив для військовозобов’язаних незаконний канал переправлення до країн Євросоюзу поза встановленими пунктами пропуску.

Про це повідомила спецпрокуратура Західного регіону.

"Затриманий забезпечував «клієнтів» транспортними засобами, інструктував, визначав відповідний час і безпечний маршрут у лісистій місцевості Закарпаття. Потенційних ухилянтів підшукував серед друзів та знайомих. За 10 тисяч євро чоловіки, які підпадають під обмеження виїзду за межі країни, могли уникнути мобілізації", - йдеться в повідомленні.

Переправника затримали під час одержання всієї суми коштів. Під час обшуків у нього знайшли та вилучили чорнові записи, мобільні телефони, сім-карти та гроші.

Чоловікові повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.