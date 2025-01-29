У Харківському ТЦК викрили схему ухилення від мобілізації за допомогою повісток

За 70 тисяч гривень чоловікам кожного місяця видавали повістки, з якими можна було вільно пересуватися містом.

У Харкові заблокували чергову схему ухилення від мобілізації через нібито зміну місця проживання в одному з міських ТЦК та СП.

Про це інформує ДБР.

Охочим ухилитися від служби пропонували офіційно перевестися на облік у підпорядкований фігурантам ТЦК, начебто, через зміну місця проживання.

Для цього навіть не потрібно було ходити до військкомату, адже всі документи заповнювали без присутності «клієнта». Далі чоловікам кожного місяця видавали повістки, з якими можна було вільно пересуватися містом. За переведення до потрібного ТЦК та щомісячну видачу відповідних повісток військовозобов’язаний мав заплатити 70 тис. гривень.

Фото: ДБР Вилучені під час обшуку гроші

Працівники ДБР затримали посередника, якого організатори оборудки направили отримати гроші від чергового ухилянта. Сам фігурант також ухилявся від служби за допомогою такої ж схеми.

Йому повідомлено про підозру в одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Фото: ДБР Вилучені докази у справі

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Тепер перевіряють дії працівників ТЦК, у тому числі керівної ланки. Провели низку обшуків, у тому числі в терцентрі комплектування. Вилучили документи на нових «клієнтів». Ці документи наразі вивчаються.