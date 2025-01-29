У Харківському ТЦК викрили схему ухилення від мобілізації за допомогою повісток

У Харкові заблокували чергову схему ухилення від мобілізації через нібито зміну місця проживання в одному з міських ТЦК та СП.
Про це інформує ДБР.
Охочим ухилитися від служби пропонували офіційно перевестися на облік у підпорядкований фігурантам ТЦК, начебто, через зміну місця проживання.
Для цього навіть не потрібно було ходити до військкомату, адже всі документи заповнювали без присутності «клієнта». Далі чоловікам кожного місяця видавали повістки, з якими можна було вільно пересуватися містом. За переведення до потрібного ТЦК та щомісячну видачу відповідних повісток військовозобов’язаний мав заплатити 70 тис. гривень.
Працівники ДБР затримали посередника, якого організатори оборудки направили отримати гроші від чергового ухилянта. Сам фігурант також ухилявся від служби за допомогою такої ж схеми.
Йому повідомлено про підозру в одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.
Тепер перевіряють дії працівників ТЦК, у тому числі керівної ланки. Провели низку обшуків, у тому числі в терцентрі комплектування. Вилучили документи на нових «клієнтів». Ці документи наразі вивчаються.
- У Вінницькій області затримали працівника районного ТЦК, який заробляв на місцевих ухилянтах. За даними слідства, він за хабар у $16 000 обіцяв внести недостовірну інформацію до бази даних та оформити "клієнтам" відстрочку від мобілізації,