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У Харківському ТЦК викрили схему ухилення від мобілізації за допомогою повісток

За 70 тисяч гривень чоловікам кожного місяця видавали повістки, з якими можна було вільно пересуватися містом.

У Харківському ТЦК викрили схему ухилення від мобілізації за допомогою повісток
Затриманий посередник
Фото: ДБР

У Харкові заблокували чергову схему ухилення від мобілізації через нібито зміну місця проживання в одному з міських ТЦК та СП.

Про це інформує ДБР. 

Охочим ухилитися від служби пропонували офіційно перевестися на облік у підпорядкований фігурантам ТЦК, начебто, через зміну місця проживання.

Для цього навіть не потрібно було ходити до військкомату, адже всі документи заповнювали без присутності «клієнта». Далі чоловікам кожного місяця видавали повістки, з якими можна було вільно пересуватися містом. За переведення до потрібного ТЦК та щомісячну видачу відповідних повісток військовозобов’язаний мав заплатити 70 тис. гривень.

Вилучені під час обшуку гроші
Фото: ДБР
Вилучені під час обшуку гроші

Працівники ДБР затримали посередника, якого організатори оборудки направили отримати гроші від чергового ухилянта. Сам фігурант також ухилявся від служби за допомогою такої ж схеми.

Йому повідомлено про підозру в одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Вилучені докази у справі
Фото: ДБР
Вилучені докази у справі

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Тепер перевіряють дії працівників ТЦК, у тому числі керівної ланки. Провели низку обшуків, у тому числі в терцентрі комплектування. Вилучили документи на нових «клієнтів». Ці документи наразі вивчаються.

  • У Вінницькій області затримали працівника районного ТЦК, який заробляв на місцевих ухилянтах. За даними слідства, він за хабар у $16 000 обіцяв внести недостовірну інформацію до бази даних та оформити "клієнтам" відстрочку від мобілізації,
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