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Працівник ТЦК у Вінницькій області за 16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації

Чоловіка затримали під час отримання частини хабара. 

Працівник ТЦК у Вінницькій області за 16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
Працівник ТЦК за 16 000 доларів обіцяв відстрочку від мобілізації
Фото: СБУ в Facebook

У Вінницькій області затримали працівника районного Територіального центру комплектування, який заробляв на місцевих ухилянтах. За даними слідства, він за хабар у $16 000 обіцяв внести недостовірну інформацію до бази даних та оформити "клієнтам" відстрочку від мобілізації, повідомили в Управлінні СБУ в Вінницькій області

Для пошуку "клієнтів" посадовець використовував особисті зв'язки. Його затримали під час отримання чергової частини неправомірної вигоди. 

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта та у його автомобілі правоохоронці виявили:

  • мобільні телефони із доказами незаконної діяльності 
  • гроші, отримані злочинним шляхом.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу ‒ тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до корупційної схеми.

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