Головне за ніч та ранок понеділка, 6 січня: майже 185 боєзіткнень, вибухи поблизу ЗАЕС, затримання агентів РФ

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 184 бої, найбільше – на Курщині (47) та на Покровському напрямку (51).

Сили оборони завдали 26 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1550 окупантів, 14 ворожих танків, 45 бойових броньованих машин, 62 артилерійські системи та 2 засоби ППО. Від початку вторгнення Сили оборони ліквідували близько 798 040 окупантів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Сили ППО у ніч на 6 січня збили 2 російські керовані авіаракети Х-59 та 79 ворожих дронів. Ще 49 безпілотників локаційно втрачені.

Як повідомили у Повітряних силах, противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із південного напрямку та 128-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що у Росії.

Станом на 09.00 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59 та 79 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Влучань не зафіксовано.

49 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Через падіння збитих ворожих безпілотників є пошкодження будівель підприємств, установ та приватних будинків на Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині та Київщині. Попередньо без жертв та постраждалих.

Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксували гучні вибухи поблизу української Запорізької АЕС. Вони збіглися із повідомленнями про атаку безпілотника на навчальний центр станції, розповів генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Команда Місії підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі (ІСАМЗ) повідомила, що приблизно о 12:45 та 15:45 5 січня почула два гучні вибухи, також неодноразово чула кулеметну стрілянину.

У звітах зазначається, що обійшлося без постраждалих і пошкодження обладнання АЕС.

У МАГАТЕ кажуть, що за останні 24 години інтенсивність військових дій поблизу найбільшої в Європі АЕС зросла.

Перед будь-якими переговорами і домовленостями з Росією президент України Володимир Зеленський розраховує спершу домовитися з американським президентом Дональдом Трампом. Зеленський готовий умовного 25 січня, тобто незадовго після інавгурації Трампа, зустрітися з ним та обговорити, як вони спроможні зупинити війну та Путіна.

Після цього важливо домовитися з країнами Європи, сказав Зеленський у інтерв'ю подкастеру Лексу Фрідману. Він підкреслив важливість того, щоб Європа "також мала голос".

"Бо Європа буде дивиться на нас і буде дивитися на Трампа. До речі, я зараз бачу, коли ми говоримо про щось із Трампом, або ми зустрілися, або просто був телефонний дзвінок – всі завжди запитують: «ну як?». Всі лідери Європи. Це говорить про впливовість Дональда Трампа, так раніше не було з президентом Америки", – сказав він.

Це дає Зеленському віру, що Трамп може зупинити цю війну.

Про що ще йшлося в цьому інтерв’ю – в наших новинах.

Зокрема в цій: КНДР відправила Росії 12 000 своїх військових, з них понад 3000 уже вбиті чи поранені

СБУ стверджує, що викрила агентів Росії, які планували підірвати підрозділ Сил оборони на Київщині.

Затримали чотирьох ворожих агентів. Одним із них виявився 16-річний студент із Кіровоградської області.

Докладніше – в новині.

Північна Корея вперше у 2025 році випустила балістичну ракету середньої дальності в напрямку Східного моря, пише Yonhap з посиланням на повідомлення військових Південної Кореї.

Запуск відбувся під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена в Сеул. Американський політик прибув туди для переговорів зі своїм південнокорейським колегою щодо зусиль у стримуванні північнокорейських загроз на тлі ситуації у Південній Кореї після невдалого запровадження воєнного стану президентом Юн Сук Йолем.

Докладніше – в новині.

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