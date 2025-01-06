СБУ викрила агентів Росії, які планували підірвати підрозділ Сил оборони на Київщині

Правоохоронці запобігли кривавому теракту, який російські спецслужби планували вчинити на Київщині.

Як повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора, за результатами спецоперації затримали 4-х учасників агентурної мережі Росії, які готували підрив вибухівки на вході до будівлі, де дислокується один із підрозділів Сил оборони. Серед затриманих є неповнолітній.

Саморобний вибуховий пристрій знаходився у тактичному рюкзаку, який на режимний об’єкт мав доставити неповнолітній агент російських спецслужб, переодягнений у військову форму українського зразка. Ворог планував підірвати вибухівку дистанційно, разом з хлопцем, після того, як він зайде в приміщення. Юнак про цей план не знав.

Приїхавши на Київщину, юнак поселився у готелі неподалік обумовленого місця вчинення злочину і діяв за інструкцією, яку отримав через месенджер Telegram від представника держави-агресора. Він забрав залишений у визначеному місці рюкзак з саморобним вибуховим пристроєм та військовою формою.

Переодягнувшись у військову форму, він прибув на місце та заклав вибухівку, яка була замаскована у рюкзаку. Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі плани та запобігла теракту.

Фото: Офіс генпрокурора Затримали неповнолітнього агента РФ

Як встановило розслідування, цим терактом російські спецслужби хотіли розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні та створити видимість конфлікту всередині Сил оборони, коли один "військовий" підриває інших на знак протесту.

За матеріалами слідства, всі четверо фігурантів діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора з Росії. Одним із агентів виявився 16-річний студент із Кіровоградської області. Він отримав від окупантів координати схрону, в якому взяв вибухівку та військову форму.

Ще один учасник мережі – 19-річний молодик, який, за попередніми даними, перевіз вибухівку і військову форму із "початкового тайника" у схрон, де їх забрав 16-річний агент.

Сам "початковий тайник" облаштували 2 жительки Вінницької області. Вони за відеоінструкцією представника спецслужб Росії зробили вибуховий пристрій та заховали його у визначеному місці.

Фото: СБУ Одна із затриманих ворожих агенток

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами їхньої співпраці з агресором. Також в однієї із агенток вилучено 1,5 кг вибухової суміші для виготовлення саморобного засобу ураження.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Затримані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.