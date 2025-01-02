Як Конституція гарантує ваше право на особистий прийом?

Відповідно до Конституції України (статті 22, 64), вказане право на звернення, включно з особистим прийомом, є непорушним навіть у період воєнного стану . Це гарантує громадянам можливість захисту своїх прав і інтересів через взаємодію з органами державної влади, місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами.

Стаття 40 Конституції України встановлює, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Як забезпечується особистий прийом?

На законодавчому рівні право на особистий прийом закріплено у статті 22 Закону України «Про звернення громадян». Керівники та посадові особи державних і місцевих органів зобов’язані проводити прийом громадян особисто.

Важливо памʼятати:

Графік прийому визначає керівник органу, і ця інформація має бути публічно доступною.

Організація прийому: громадяни можуть записатися на прийом або прийти без запису залежно від внутрішнього порядку установи.

Керівники органів мають право самостійно визначати дні, години та місце проведення прийому громадян.

Як проводиться особистий прийом?

Реєстрація звернень: усі звернення під час прийому реєструються.

Рішення на місці: якщо питання не потребує додаткових перевірок, посадова особа має вирішити його під час прийому. У складних випадках звернення розглядається в порядку письмових заяв.

Форма відповіді: громадянин може обрати, отримати відповідь письмово чи усно.

Які найпоширеніші порушення?

Порушення права на особистий прийом можуть проявлятися в таких формах:

Відсутність графіка прийому або його нерозголошення.

Порушення встановлених днів і годин прийому.

Непроведення особистого прийому керівником установи.

Проведення прийому у незручний час або місці (наприклад, до початку робочого дня або після його закінчення; у незручному місці, куди важко дістатися тощо).

Відмова в прийомі через запровадження воєнного стану.

Як воєнний стан впливає на реалізацію права?

Воєнний стан може ускладнювати проведення особистого прийому, але не виключає цього права. Державні органи повинні адаптувати графіки прийому та умови його проведення до поточної ситуації, не порушуючи законодавства та права людей!

Право на особистий прийом — це діалог між людьми та державою

Право на особистий прийом залишається важливим інструментом захисту прав громадян навіть у надзвичайних умовах. Органи влади мають забезпечувати його реалізацію, дотримуючись норм закону.

Таке право є не лише формальністю, а й основою довіри суспільства до держави.