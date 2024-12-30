Підсумки року: ліквідація МСЕК, входження всіх медичних закладів до єдиного медичного простору та рекордний бюджет на 2025 рік

До закінчення року залишається кілька днів. Час згадати, які ініціативи вдалося реалізувати. Цей рік був затьмарений десятком атак російських терористів на наші медичні заклади. Кадри влучання ракети у корпус лікарні «Охматдит» шокували весь світ. Кілька днів тому ворог атакував Херсонський регіональний онкодиспансер. Загалом від початку війни пошкоджено майже 2 тис. медичних закладів, зруйновано – 297 об’єктів. Але навіть в умовах постійних обстрілів лікарень та об’єктів енергетичної інфраструктури нам вдалося забезпечити стабільну роботу медичної системи, розпочати наступний етап медичної реформи, ухвалити системні закони, які дозволять привести лікування пацієнтів до європейських норм. На міжнародній арені, безперечно, головним успіхом команди Президента стало рішення про початок перемовин щодо вступу України до Євросоюзу. Ми стали ще на один крок ближчими до європейської родини.

Фото: Інна Варениця

Ухвалені закони

Серед медичних законів, які Верховна Рада ухвалила цього року, виділю наступні: про ліквідацію МСЕК, регулювання БАДів, про договори керованого доступу, про маркування упаковок медичних препаратів та про відмову від рекламування медичними працівниками фармкомпаній.

Про ліквідацію МСЕК

Застаріла та корумпована МСЕК ліквідована. Замість неї від початку 2025 року запрацюють експертні комісії у кластерних та надкластерних лікарнях, яку проводитимуть оцінювання повсякденного функціонування за критеріями Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я. Цифровізована система забезпечить прозорість всіх рішень. Маю надію, що ми більше не почуємо про корупційні скандали та підробні довідки.

Про регулювання БАДів

Документ удосконалює регулювання виробництва та обігу харчових доповнювачів, приводить українське законодавство до вимог відповідної директиви ЄС та усуває можливість для маніпуляцій, коли ліки продаються під виглядом БАДів. Зокрема, визначені чіткі механізми введення в обіг харчових доповнювачів, а також компонентів, що можуть використовуватися для їхнього виробництва.

Про договори керованого доступу

Вперше за ініціативи нашого Комітету механізм ДКД запрацював у 2022 році. Він дозволяє закуповувати медичні препарати для лікування рідкісних захворювань за зниженою ціною. Термін використання нового інструменту закупівель був обмежений 2023 роком. Тому парламент ухвалив закон, який надає дозвіл й надалі проводити закупівлі за механізмом ДКД. Паралельно продовжуємо працювати над покращенням процесу закупівель через договори керованого доступу.

Про маркування упаковок медичних препаратів

Закон забороняє наносити на упаковку лікарських засобів будь-яку інформацію рекламного характеру, що вводить в оману споживачів. Наприклад, препарат №1 для лікування певної хвороби. Це обмеження приводить наше законодавство до вимог Євросоюзу.

Про відмову від рекламування медичними працівниками фармацевтичних компаній

Документ встановлює перелік заборон у взаємодії медичних працівників та фармацевтичних компаній, зокрема, на отримання медичними працівниками з метою просування зразків лікарських засобів, медичних виробів, сувенірної та брендованої продукції, впровадження програм лояльності для лікарів. Подібні заборони багато років діють у країнах ЄС та США.

У першому читанні парламентом прийняті законопроєкти про систему охорони психічного здоров’я в Україні та про самоврядування у сфері охорони здоров’я. Готуємо документи до другого читання. Також в межах парламентського контролю працюємо над тим, щоб були затверджені всі підзаконні акти закону про медичний канабіс і він почав працювати. Вже зареєстровані в електронній системі перші аптеки, які готові продавати такі ліки. Наступного року пацієнти мають отримати препарати на основі медичного канабісу, які дозволять їм полегшити біль.

Фото: ama.com.au медичний канабіс

Наступний етап медичної реформи

У 2025 році ми продовжуємо медичну реформу – з 1 січня 2025 року всі медичні заклади переходять до єдиного медичного простору. Це стосується інститутів Національної академії медичних наук, державних установ, закладів МОЗ. Майже 2 роки наш Комітет проводив наради, щоб допомогти інститутам НАМНУ почати працювати через ПМГ. Нарешті ці установи виконають вимогу законодавства та почнуть працювати не за окремим фінансуванням, а на загальних засадах, отримуючи оплату за надану послугу. Це дозволить всім закладам працювати за єдиними стандартами, а НСЗУ – контролювати якість надання медичних послуг. Інститути вже почали подавати заявки на контрактування із НСЗУ.

Медична галузь в лідерах за показником виконання вимог ЄС

30 жовтня Єврокомісія опублікувала звіт щодо прогресу України. Приємно побачити у звіті наш прогрес. Україна заборонила використовувати ароматизатори та добавки у тютюнових виробах, ухвалено Стратегію контролю за злоякісними новоутвореннями до 2030 року, затверджено дорожню карту імплементації Директиви про транскордонну медицину, пріоритезовано у ПМГ напрямок психічного здоров’я, створений Координаційний центр з психічного здоров’я при Кабміні, реалізовується Всеукраїнська програма ментального здоров’я. Також відзначу, що в нашому Комітеті створений підкомітет, який аналізує всі законопроєкти на відповідність нормам ЄС. Всі ці заходи дозволили галузі медицині бути в лідерах за показником виконання вимог ЄС.

Посилення регулювання фармацевтичного ринку

Влітку та восени в нашому Комітеті пройшли зустрічі з усіма учасниками фармацевтичного ринку: з виробниками, представниками мереж аптек, бізнес-асоціаціями. Ми обговорювали, як забезпечити українців доступними та якісними ліками за прийнятними цінами. Адже наразі деякі медичні препарати дешевше купити за кордоном, ніж в Україні. Плануємо разом зі стейкхолдерами галузі напрацювати законодавчі зміни. На даний час ми зібрали пропозиції та аналізуємо їх. Наступного року будемо напрацьовувати компромісні рішення, щоб регуляція ринку відповідала європейським стандартам, пацієнти були забезпечені доступними для всіх верств населення та водночас якісними медичними препаратами, а ціни на ліки для кінцевого споживача були знижені.

Трансплантація: врятовано понад 1,5 тис. українців

За весь 2024 рік поки що немає фінальної статистики. Але вже зараз можна казати про те, що галузь трансплантології розвивається рекордними темпами. Пам’ятаю, як на початку нашої каденції майже ніхто не вірив, що нам вдасться дати старт трансплантації в Україні. І замість того, щоб переплачувати за направлення українських пацієнтів за кордон, проводити пересадки органів в нашій країні. Але нам це вдалося. З 2019 року вже проведено понад 1 тис. операцій, а це врятовані життя українців. Якщо брати лише цей рік, то за 11 місяців проведено 467 трансплантацій органів: 311 нирок, 93 печінки та 63 сердець, а також 376 трансплантацій гемопоетичних клітин.

Заощадження в медичних закупівлях

Щороку Національна агенція «Медичні закупівлі України» демонструє значну економію. Цього року вже вдалося за рахунок конкурентних закупівель заощадити 2,1 млрд грн. Ці кошти Уряд перенаправляє на додаткові закупівлі ще понад 250 позицій медичних товарів. Відзначу, що МЗУ, відповідно до закону нашого Комітету, почали укладати трирічні договори. Наприклад, на закупівлю медичних виробів для ортопедії та нейрохірургії. Це дозволяє гарантувати наявність медичних виробів у лікарнях упродовж трьох років, а НСЗУ та правоохоронним органам жорсткіше реагувати на ганебні випадки, коли з військових та цивільних вимагають гроші за ендопротези чи імпланти, які вже закупила держава. Також важливо, що в МЗУ була обрана наглядова рада. Це наступний крок до прозорості всіх процесів роботи агенції.

Ініціативи Президента та першої леді

Понад 2 роки працює президентська програма неонатального скринінгу, в межах якої проводять безоплатне дослідження всіх немовлят на 21 рідкісне генетичне захворювання. Це дозволяє медикам виявити хворобу в перші дні життя та вчасно розпочати лікування. Наразі проведено понад 330 тис. обстежень. У межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», що впроваджується за ініціативи першої леді Олени Зеленської, понад 114 тис. фахівців «первинки» пройшли навчання за програмою ВООЗ mhGAP та надають пацієнтам психологічну підтримку. Також відзначу ініціативу дружини президента щодо медичного партнерства. На даний час підписано 57 меморандумів між закордонними та українськими лікарнями. Був одним з ініціаторів підписання трьох меморандумів про медичне партнерство.

Ухвалення рекордного бюджету

Команді Президента вдалося ухвалити рекордне фінансування на 2025 рік. На наступний рік на сферу охорони здоров’я передбачено понад 217 млрд грн, з них – понад 175,5 млрд грн буде спрямовано на фінансування ПМГ, що на 16,8 млрд грн більше, ніж цього року. Ці кошти збільшать фінансування пакетів ПМГ, відповідно й лікарень. Також більше коштів заплановано на фінансування програми «Доступні ліки». Наш Комітет при розгляді бюджету підтримав медичну спільноту та наполіг на скасуванні обов’язкового переходу всіх медичних закладів на небюджетні казначейські рахунки. Лікарні, як і передбачає медична реформа, продовжать самостійно вирішувати, куди витрачати зароблені кошти, та формувати резервний фонд на випадок непередбачуваної ситуації.