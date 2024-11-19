LB.ua показує перший ремонт і розповідає, наскільки лікарня готова до холодів і відключень світла і що буде з її відбудовою.

В Охматдит і завершили перші протиаварійні роботи, які допоможуть найбільшій дитячій лікарні України перезимувати після ракетної російської атаки 8 липня.

Фото: МОЗ

Блиск металевих плит

Кілька місяців новий лікувально-діагностичний корпус Охматдиту стояв, забитий фанерою. Тепер же тут місцями виблискують, відбиваючи сонце, металеві плити.

Фото: МОЗ

Це – частина протиаварійних робіт, які підготували будівлю до зимівлі. Саме сюди з’їхалися медики і пацієнти трьох корпусів після ракетної атаки. Адже внаслідок удару токсикологічний корпус повністю зруйнований, хірургічний визнаний аварійним, а лікувально-діагностичний – встояв. Хоча й постраждав. Тому тут тепер, як в казці «Рукавичка» – можете подивитися тут.

Оскільки цей корпус такий важливий, його вирішили відновлювати першочергово майже одразу після атаки. Тут і стався перший скандальний тендер з благодійним фондом при лікарні, який скасували.

Далі відбудова пішла по офіційних процедурах і через Prozorro. Хронологію попередніх подій можна почитати тут.

Скажемо лише, що наразі зібраний 1 млрд грн донатів через офіційний рахунок лікарні, благодійний фонд на United24 лежить нечіпаним.

Аби встигнути підготувати корпус до зими, кошти на детальну оцінку пошкоджень дав благодійний фонд «Таблеточки». І він же оплатив офіційний тендер за результатами цього аналізу на протиаварійні роботи із захисту від зовнішнього впливу будівлі.

Очікувана вартість цього тендеру була понад 9,5 млн грн, але врешті договір уклали за 7,5 млн грн. Конкурс виграв ТОВ «ЮНІТ ДЕВЕЛОПМЕНТ». І вже завершив роботи.

Що саме зробили в Охматдиті

Будівля спроектована так, що комунікації виведені назовні і заховані під зовнішніми панелями. Удар пошкодив зокрема панелі – і комунікації вже не було захищені від дощів, снігів і морозів. Їх потрібно було захистити, аби лікарня пережила зиму.

Першочергово треба було убезпечити від погоди приміщення на дев’ятому поверсі, там вся інженерія корпусу. «Назвемо її котельня. Вночі вже була мінусова температура. Критично було зробити так, щоб вся інженерія залишилася в робочому стані. Бо потім відновлення було б у десятки разів дорожче», – розповідає керівник і власник «Юніту…» Іван Щебетун.

Його компанія зашила розбиті вікна сендвіч-панелями, закрила всі тріщини та щілини, де холод проходив у будинок.

Фото: Ірина Андрейців

Фото: Ірина Андрейців Бокси для онкохворих дітей теж відкрили

Мова і про приміщення палат для онкохворих дітей, і про реанімації.

Раніше там були вікна, тепер – вимушено суцільні стіни. Ще й такі, аби їх можна було дезінфікувати і мити. Їх “зашивали” і зсередини, і ззовні.

Фото: Ірина Андрейців Реанімація теж працює

Фото: Ірина Андрейців Палати почали використовувати для пацієнтів після того як зашили фасад

Фото: МОЗ

Також демонтували плитку з фасаду, яка була небезпечна, могла впасти і когось травмувати. Подекуди додали мінеральної вати для утеплення.

«Тепер всі комунікації захищені», – каже Щебетун.

«Щоб ми були впевнені, що гарно запакувалися, прийдуть ще хлопці з тепловізором, глянути, чи ще є витоки тепла», – додає в.о. гендиректора Охматдиту Олександр Урін.

У реанімаціях та практично у всіх палатах, які нам показали, є діти-пацієнти. У більшості вони тут були й раніше, коли була фанера. Але взимку з холодами вони не змогли б тут залишатись. В онковідділенні завдяки цим роботам змогли поселити дітей ще у п’ять палат (працювало 7).

«Тут дуууже тепло», – сміється мама немовляти в одній із палат.

Фото: МОЗ

Фото: Ірина Андрейців Палати почали використовувати для пацієнтів після того як зашили фасад

Подекуди в зашитих приміщеннях ще стирчать пошкодження стелі, та ці моменти лікарня планує закрити своїми силами. Вони не були частиною тендеру.

Загалом будівля може вміщувати до 300 дітей. Завдяки першому ремонту Олександр Урін очікує, шо лікарня зможе вміщати на 15% більше дітей порівняно з тією місткістю, яка була після прильоту по лікарні.

Єдині палати, які залишаються наразі пустувати — це шість пошкоджених боксів для онкохворих дітей, які мають бути стерильними, у відділенні трансплантації кісткового мозку. Ці діти зараз в іншому медзакладі, однак доглядає їх саме команда Охматдиту. Аби бокси могли працювати, просто зашити фасад недостатньо. Потрібен повноцінний ремонт.

Фото: МОЗ я міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та Олександр Лисиц

Лікарня готова пережити зиму?

Наразі виглядає, що так. Опалення працює, комунікації захищені. Замість трансформаторної підстанції з шести трансформаторів на 6 мегаватт, яку знищив ракетний удар, ДТЕК поставив три пересувні. Вони забезпечують лікарню і підключені до загальної енергосистеми. USAID надасть лікарні шість нових трансформаторів, які мають приїхати уже в січні 2025 року.

Є також великий дизельний генератор. У лікарні жартують, шо тут стільки генераторів, що на всю Лук’янівку вистачить.

Що буде далі з відбудовою корпусу

Для повноцінного відновлення та ремонту в Охматдиту нарешті з‘являється служба замовника. Те, що її не було раніше – є однією з причин початкового скандалу. Адже ні Охматдит, ні МОЗ, ні благодійний фонд не мали експертизи в будівництві.

Служба замовника – це потрібні фахівці, які можуть оцінювати, що саме треба і як, скільки це має коштувати. І вони ж уміють хід робіт контролювати.

Фото: МОЗ

Для Охматдиту роль служби замовника виконуватиме міжнародна інжинірингова компанія «ЕПТІСА СЕРВІСІОС ДЕ ІНДЖЕНЕРІЯ, С.Л.». Вона наглядає за будівництвами зокрема для Світового банку. Банк дав на це грант.

14 листопада уже підписали з ними договір. Еттіка має представництво в Україні, інженерів консультантів зі знанням українського контексту, українськими сертифікатами.

Вони будуть супроводжувати весь процес відбудови. Це технічні, економічні, юридичні, фінансові тощо аспекти на всіх етапах. Ці фахівці допоможуть лікарні ухвалювати складні технічні рішення, що стосуються будівництва та обов’язково погоджуватимуть всі необхідні документи.

На замовлення благодійного фонду “Таблеточки” у співпраці з МОЗом та Охматдитом Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут "НДІпроектреконструкція" зробив детальний дефектний акт і проєкт звіту, і тепер, каже міністр Віктор Ляшко, хоче, аби Охматдит підписав, які матеріали слід використовувати у відбудові корпусу.

“Але ми не можемо сказати. Нам треба дешево і якісно. Але треба знати межу дешевизни / якості, це вже мають визначати експерти. Це вони вже робитимуть як служба замовника”, – каже міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Фото: МОЗ

Зараз ця компанія уже почала підготовку проекту документів, необхідних для оголошення тендеру на розробку проектної документації для відновлення лікувально-діагностичного комплексу та трансформаторної підстанції.

“Проектування – насправді найскладніший етап, – каже заступник міністра охорони здоров’я Едем Адаманов. – Якщо все буде правильно спроектовано і пораховано, пройдена експертиза, будівництво то вже технічна деталь”.

Фото: МОЗ Заступник міністра охорони здоров’я Едем Адаманов (праворуч) та Олександр Урін

За словами Адаманова, планують оголосити тендер на розробку проєктної документації на повноцінний ремонт корпусу уже в листопаді, максимум – у грудні цього року. А вже коли вона буде готова, можна буде говорити про терміни оголошення тендеру на відбудову і конкретніші дати його початку. Однак і тут є деталь: після проектування ще треба буде все погодити з Міністерством інфраструктури, бо є відхилення від будівельних норм. Корпус будували по експериментальному проєкту в 2012 році, додає Ляшко.

Робота інжинірингової компанії стосується не тільки нового корпусу, але й старого хірургічного. І це грантові кошти, а не кредитні, надані Україні, уточнює Едем.

А що з іншими будівлями Охматдиту?

Тут складніше і довше. Хірургічний корпус, який визнали аварійним, тимчасово законсервований власними силами лікарні. Там є мінімальне опалення, але нема лікувального процесу, каже Віктор Ляшко.

Медики вже написали свої побажання, що б вони хотіли там бачити. Олександр Урін перераховує, що це відділення щелепно-лицевої хірургії, токсикології, опікове, реанімація, ще кілька відділень, які зараз перебувають у старих будівлях, які вже не пристосовані до нових умов і будівельних норм: “І нові діагностичні, реабілітаційні потужності теж сюди хочемо. Тепер чекаємо рішення, що це можливо”.

Міністр додає, що хочуть також з’єднати новий і хірургічний корпуси переходом. Якщо буде змога, щоб через нього возили пацієнтів з хірургічного корпусу в реанімацію нового.

“Якщо потрібно буде, буде окремо реанімаційне відділення, але на меншу кількість дітей. Бо реанімаційні відділення - одні з найдорожчих”, – пояснює Ляшко.

Фото: МОЗ

А от адмінкорпус та токсикологічний мають статуси історичної памʼятки архітектури та обʼєкту культурної спадщини, тому тут є додаткові виклики. Це старі будівлі. Мінкульт проводив їм техзвіт і визнав аварійними, але! такими, які треба відновити.

Тому для цих будівель треба проєкти консервації, і їх мають робити спеціалізовані організації. Бо “за незбереження або пошкодження об’єкту культурної спадщини йде кримінальна відповідальність”, каже Адаманов.

Вибрали “НДІпроєктреставрація” і “Лідер”, вони вже виконують проєктні роботи. “Очікуємо конструкторське рішення і кошторис на консервацію, початково вона розрахована на строк 5 років”, – додає Урін. Щоб будівлі мінімум 5 років могли стояти законсервованими, щоб не осипалися і не руйнувалися далі. Це не означає, що стільки часу не почнуть їхнє відновлення, кажуть в Охматдиті. Це швидше перестраховка, аби будівлі точно дочекалися початку робіт.

А вже далі буде проєктування відновлення, додає Ляшко, і буде рішення, що буде з будівлями – чи музей, чи лікувальний заклад, чи ще щось інше.

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