«Добробут» відкрив власну цитогенетичну лабораторію

Такі експертні аналізи можуть призначати, зокрема, подружнім парам із безпліддям або репродуктивними втратами, дітям із підозрою на хромосомні синдроми та підліткам із затримкою статевого розвитку.

“Раніше ми замовляли ці дослідження у підрядників, але тепер наші власні генетики забезпечуватимуть всі етапи аналізів самостійно. Це для нас вагомий крок уперед, адже ми зможемо своєчасно виявляти генетичні аномалії, що критично важливо для раннього лікування і профілактики. А наші пацієнти отримують доступ до сучасних методів діагностики в зручному для них місці, без необхідності звертатися до спеціалізованих лабораторій та довгих очікувань,”— зазначила операційний директор багатопрофільної лікарні “Добробут” на Ідзиковських, 3, Лідія Подкопаєва.

Керує цитогенетичною лабораторією Вікторія Бадюк. Вона є членом Європейської асоціації цитогенетиків та Європейської асоціації репродуктологів і ембріологів, кандидатом медичних наук та доцентом кафедри лабораторної діагностики біологічних систем Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Має досвід роботи в галузі 22 роки. Спеціалізується на лабораторній діагностиці та генетичному консультуванні. Її наукова діяльність охоплює діагностику хромосомних та інших генетичних аномалій у дітей, дорослих, плодів та при репродуктивних втратах.

Вона є автором понад 40 наукових праць з цитогенетики, ембріології та пренатального скринінгу.