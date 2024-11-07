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Щонайменше 8 млн українців не мають щеплення проти ковіду – Кузін

Після введення воєнного стану, від ковіду в Україні рідко щепляться більше 5000 людей на місяць.

Щонайменше 8 млн українців не мають щеплення проти ковіду – Кузін
лікування вдома
Фото: freepik

Про це під час брифінгу розповів Ігор Кузін, головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я.

Раніше на місяць було 100 000 - 150 000 щеплень на місяць. 

“Щонайменше 8 млн українців не мають щеплення проти ковіду. Вони будуть наражатися на ризик під час наступної хвилі захворювання”, – сказав Кузін.

Він пояснив, що зараз ковід спадає, як і прогнозували ще у вересні. Його пік припав на серпень, утім, можливі майбутні хвилі. 

Тому закликав вакцинуватися, оскільки щеплення рятує від важкого перебігу захваорювання і буквально може рятувати життя.

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