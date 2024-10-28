Очільник Львівщини поскаржився на громади, у яких низький відсоток щеплення дітей

Мова йде про щеплення проти кашлюку, дифтерії і правця.

Львівщині загрожують спалахи інфекційних хвороб, бо в області є громади, де систематично нехтують щепленнями дітей проти кашлюку, дифтерії та правця.

Таку заяву зробив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його інформацією, такими щепленнями за 9 місяців у регіоні охопили 61,8% дітей віком до одного року. «Це при тому, що за той самий період по Україні показник становить 68,4%», - зауважив Козицький.

Зокрема, у Турківській ОТГ кількість вакцинованих дітей сягає 18,6%; у Івано-Франківській – 26%, у Сколівській – 31,5%, у Старосамбірській – 33,6%.

Керівник ОВА повідомив також, що не краща ситуація в цих громадах і зі щепленням неповнолітніх інших вікових груп.

Козицький додав, що «через таку проблему у нашій області складно створити колективний імунітет, є загроза спалахів та епідемій інфекційних хвороб».