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На Київщині внаслідок нічної ворожої атаки постраждала дитина, — ДСНС

Рятувальники ліквідували 2 пожежі.

На Київщині внаслідок нічної ворожої атаки постраждала дитина, — ДСНС
атака дронів на Київську область
Фото: ДСНС України

У Київській області внаслідок російської атаки БпЛА виникли пожежі в Ірпіні, Бориспільському та Обухівському районах. Внаслідок атаки постраждала дитина.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Внаслідок нічної ворожої атаки постраждала дитина, рятувальники ліквідували 2 пожежі. В Ірпіні через падіння уламків, загорівся двоповерховий гараж, прибудований до хостелу. Пожежу вдалося ліквідувати вогнеборцям о 01:12", — ідеться у повідомленні. 

На Бориспільщині пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, у двоповерховому гуртожитку вибиті вікна. Постраждала дитина 2011 року народження.

На Обухівщині ліквідовано загорання крівлі житлового будинку.

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