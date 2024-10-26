На Київщині внаслідок нічної ворожої атаки постраждала дитина, — ДСНС

У Київській області внаслідок російської атаки БпЛА виникли пожежі в Ірпіні, Бориспільському та Обухівському районах. Внаслідок атаки постраждала дитина.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Внаслідок нічної ворожої атаки постраждала дитина, рятувальники ліквідували 2 пожежі. В Ірпіні через падіння уламків, загорівся двоповерховий гараж, прибудований до хостелу. Пожежу вдалося ліквідувати вогнеборцям о 01:12", — ідеться у повідомленні.

На Бориспільщині пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, у двоповерховому гуртожитку вибиті вікна. Постраждала дитина 2011 року народження.

На Обухівщині ліквідовано загорання крівлі житлового будинку.