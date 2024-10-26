Ворог атакував три райони Харківщини, є руйнування та жертви

Під ворожими обстрілами опинилися Куп'янськ, Богодухівський та Ізюмський райони.

За минулу добу під російськими обстрілами опинилися Куп'янськ, Ізюмський та Богодухівський райни Харківщини. Пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу Куп'янська виникла пожежа у гаражі, пошкоджено 2 приватних домоволодіння.

У Богодухівському районі в селі Гур’їв Козачок ворожий дрон впав на будинок, внаслідок чого виникла пожежа.

В Ізюмському районі у селі Борова внаслідок обстрілу пошкоджено 7 приватних будинків. Загинула жінка, 61-річна жінка.

"В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків за добу евакуйовано 160 осіб (серед них 4 дитини)", — зазначає Олег Синєгубов.