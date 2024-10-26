Хорватія та Угорщина посварилися через Україну

Між Хорватією та Угорщиною спалахнув дипломатичний скандал через висловлювання урядовця на підтримку України.

Як пише "Європейська правда", міністр оборони Хорватії Іван Анушич виступив із критикою президента балканської республіки Зорана Мілановича через його небажання надсилати військовослужбовців для участі у місії НАТО для України щодо безпеки і навчання.

Член уряду під час засідання парламентського комітету звернувся до колег із риторичним питанням "чи хочемо ми через такі кроки бути схожими на Сербію чи Угорщину, які публічно підтримують Путіна?"

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто відреагував на ці слова проханням "не втягувати нас у гарячі внутрішньополітичні хорватські суперечки" та висловив "подив, що міністр обрав новий вид спорту, що полягає в тому, щоб ображати угорців".

Зрештою посла Хорватії в Угорщині було викликано для розмови у міністерство закордонних справ у Будапешті.