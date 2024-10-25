Працівників Голосіївського ТЦК Києва і цивільних викрили на продажі ухилянтам зняття з обліку: знайшли понад млн доларів
Працівників Голосіївського ТЦК Києва і цивільних викрили на продажі ухилянтам зняття з обліку: знайшли понад млн доларів
Завтра українці писатимуть Радіодиктант національної єдності
Завтра українці писатимуть Радіодиктант національної єдності
Зеленський не планує підписувати закон про скасування переведення годинників – ВВС
Зеленський не планує підписувати закон про скасування переведення годинників – ВВС
​Ілюзія нейтралітету: чому китайсько-бразильська ініціатива не може бути альтернативою Плану перемоги
​Ілюзія нейтралітету: чому китайсько-бразильська ініціатива не може бути альтернативою Плану перемоги
Парламент готує нові пом'якшення для СЗЧ і дезертирів
Парламент готує нові пом'якшення для СЗЧ і дезертирів
Кабмін дозволив скасовувати бронювання для підприємств
Кабмін дозволив скасовувати бронювання для підприємств
Корупція у МСЕК: голова Хмельницької ОВА звільнив директора департаменту охорони здоров'я
Корупція у МСЕК: голова Хмельницької ОВА звільнив директора департаменту охорони здоров'я
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Поліція продовжує розслідування справи про витрати на турнір Захарової 2015 року – відповідь Нацполу на запит
Поліція продовжує розслідування справи про витрати на турнір Захарової 2015 року – відповідь Нацполу на запит
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський доручив зробити формат технологічної Ставки і висловив невдоволення результатами обміну полонених

"Найбільший пріоритет – це дрони, звісно. Зокрема дрони, що можуть збивати «шахеди» та інші ударні безпілотники", - розповів глава держави.

Зеленський доручив зробити формат технологічної Ставки і висловив невдоволення результатами обміну полонених
Володимир Зеленський

В Україні з’явиться формат технологічної Ставки.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив Володимир Зеленський.

Він провів нараду за підсумками нещодавньої зустрічі з представниками громадянського суспільства; у нараді узяли участь військові, розвідка, секретар РНБО, урядовці, а також представники Офісу Президента.

«Були на тій зустрічі питання про те, що зараз поки що обмежує можливості України, і як їх можна розв’язати. Зокрема, доручив зробити формат технологічної Ставки – спеціальний формат заради більших і сучасних можливостей наших Сил оборони та безпеки України. Найбільший пріоритет – це дрони, звісно. Зокрема дрони, що можуть збивати «шахеди» та інші ударні безпілотники. Загалом багато суто військових питань», - розповів глава держави.

Президент також висловив невдоволення результатами обміну полонених. Із цього приводу дав доручення Службі безпеки і розвідці.

«Також доручив ГУР разом із СБУ особливо зайнятись питаннями щодо визволення з російського полону цивільних осіб. Зараз у цьому результати недостатні. Опрацювали також і питання деяких законодавчих змін, які потрібні, а також санкційної політики, нашої дипломатії. За пару тижнів заслухаю результати», - додав Зеленський.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies