Завтра українці писатимуть Радіодиктант національної єдності
Завтра українці писатимуть Радіодиктант національної єдності
Зеленський не планує підписувати закон про скасування переведення годинників – ВВС
Зеленський не планує підписувати закон про скасування переведення годинників – ВВС
Корупція у МСЕК: голова Хмельницької ОВА звільнив директора департаменту охорони здоров'я
Корупція у МСЕК: голова Хмельницької ОВА звільнив директора департаменту охорони здоров'я
​Ілюзія нейтралітету: чому китайсько-бразильська ініціатива не може бути альтернативою Плану перемоги
​Ілюзія нейтралітету: чому китайсько-бразильська ініціатива не може бути альтернативою Плану перемоги
Працівників Голосіївського ТЦК Києва і цивільних викрили на продажі ухилянтам зняття з обліку: знайшли понад млн доларів
Працівників Голосіївського ТЦК Києва і цивільних викрили на продажі ухилянтам зняття з обліку: знайшли понад млн доларів
Поліція продовжує розслідування справи про витрати на турнір Захарової 2015 року – відповідь Нацполу на запит
Поліція продовжує розслідування справи про витрати на турнір Захарової 2015 року – відповідь Нацполу на запит
Парламент готує нові пом'якшення для СЗЧ і дезертирів
Парламент готує нові пом'якшення для СЗЧ і дезертирів
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Кабмін дозволив скасовувати бронювання для підприємств
Кабмін дозволив скасовувати бронювання для підприємств
ГоловнаЕкономікаДержава

Віцепрем’єр із відновлення обговорив із послом США в Україні підготовку до опалювального сезону і бротьбу з корупцією

Також ішлося, зокрема, про реконструкцію діючих і відкриття нових пунктів пропуску на кордоні України та ЄС.

Віцепрем’єр із відновлення обговорив із послом США в Україні підготовку до опалювального сезону і бротьбу з корупцією
Олексій Кулеба і Бріджит Брінк
Фото: Мінвідновлення

Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба провів робочу зустріч із послом США в Україні Бріджит Брінк. 

Як ідеться на сайті Мінінфраструктури, йшлося про підготовку до опалювального сезону, забезпечення водопостачання для пів мільйона жителів Миколаєва та області, допомогу від партнерів, будівництво соціального житла для переселенців, боротьбу з корупцією.

Серед інших питань - реконструкція діючих і відкриття нових пунктів пропуску на кордоні України та ЄС, захист енергооб’єктів, залучення приватних інвестицій для Укрзалізниці й інших великих державних підприємств та компаній та забезпечення стабільної роботи українського морського коридору.

Віцепрем’єр повідомив, що наразі Україна отримала 160 когенераційних установок від USAID, а оскільки створення системи розподіленої генерації буде пріоритетом на найближчі роки, то триває будівництво споруд пасивного захисту енергетичної інфраструктури.

Новий очільник Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин, якого представили послу Брінк, повідомив, що громад забезпечують сонячними панелями та встановлюємо сучасні системи LED-освітлення.

Посол США, у свою чергу, наголосила, що ключовими напрямками двосторонньої співпраці залишаються підтримка реформи децентралізації, подальше впровадження еко-системи DREAM, діджиталізація і зниження корупційних ризиків, розвиток системи внутрішнього контролю та аудиту. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies