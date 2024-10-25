Віцепрем’єр із відновлення обговорив із послом США в Україні підготовку до опалювального сезону і бротьбу з корупцією

Також ішлося, зокрема, про реконструкцію діючих і відкриття нових пунктів пропуску на кордоні України та ЄС.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба провів робочу зустріч із послом США в Україні Бріджит Брінк.

Як ідеться на сайті Мінінфраструктури, йшлося про підготовку до опалювального сезону, забезпечення водопостачання для пів мільйона жителів Миколаєва та області, допомогу від партнерів, будівництво соціального житла для переселенців, боротьбу з корупцією.

Серед інших питань - реконструкція діючих і відкриття нових пунктів пропуску на кордоні України та ЄС, захист енергооб’єктів, залучення приватних інвестицій для Укрзалізниці й інших великих державних підприємств та компаній та забезпечення стабільної роботи українського морського коридору.

Віцепрем’єр повідомив, що наразі Україна отримала 160 когенераційних установок від USAID, а оскільки створення системи розподіленої генерації буде пріоритетом на найближчі роки, то триває будівництво споруд пасивного захисту енергетичної інфраструктури.

Новий очільник Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин, якого представили послу Брінк, повідомив, що громад забезпечують сонячними панелями та встановлюємо сучасні системи LED-освітлення.

Посол США, у свою чергу, наголосила, що ключовими напрямками двосторонньої співпраці залишаються підтримка реформи децентралізації, подальше впровадження еко-системи DREAM, діджиталізація і зниження корупційних ризиків, розвиток системи внутрішнього контролю та аудиту.