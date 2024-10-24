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Огляд крипторинку: українці отримують на аірдропах більше, ніж на звичайній роботі, а Trustee Plus домінує у сфері криптокарток

Не так давно опубліковані результати нових досліджень продемонстрували цікаві тенденції на українському криптовалютному ринку. Ключові акценти зосереджені на різкому зростанні кількості платіжних карт і криптогаманців, а також на тому, як аірдропи стали джерелом відчутного доходу для українців.

В рамках аналізу, проведеного MNBC, виявилось, що понад 60% користувачів обирають картку Trustee Plus для своїх фінансових потреб. На додаток, 29% респондентів використовують криптогаманець компанії.

Trustee Plus займає 66,6% ринку платіжних карт
Trustee Plus займає 66,6% ринку платіжних карт

 До переліку найулюбленіших інструментів для зберігання цифрових активів увійшли:

  • Metamask;
  • Trust;

  • Trustee Plus.

При цьому саме Trustee Plus займає 66,6% ринку платіжних карт, що підтверджує її беззаперечне лідерство в цій галузі.

Криптовалютні гаманці
Криптовалютні гаманці

Інший звіт від Incrypted показав, що доходи від аірдропів в Україні здатні справді вражати: понад 19% учасників опитування зібрали більше ніж $5000 з одного аірдропа. До того ж середній дохід від разової роздачі токенів сягнув $7927, що в п'ятнадцять разів вище за середню зарплатню в Україні.

Сукупний дохід від аірдропів
Сукупний дохід від аірдропів

У відповідь на справжній бум аірдропів, редакція Incrypted оголосила про запуск навчального курсу «Аірдропи: від 0 до першого результату». З його допомогою ви зможете отримати необхідні навички для заробітку на роздачах токенів.

Звіт також виділяє популярні криптоактиви серед українських користувачів, до переліку яких увійшли Ethereum, USDT і біткоїн. В цьому плані Trustee Plus також є, що запропонувати клієнтам. За допомогою криптогаманця компанії кожен може вигідно купити usdt з карти України або поповнити рахунок в біткоїнах чи Ethereum.

Операційні витрати
Операційні витрати

Підбиваючи підсумки, можна з впевненістю сказати, що дослідження свідчать про впевнений розвиток криптоіндустрії в Україні та про важливість компаній, які пропонують інноваційні рішення для задоволення потреб своїх клієнтів.

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