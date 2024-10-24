Огляд крипторинку: українці отримують на аірдропах більше, ніж на звичайній роботі, а Trustee Plus домінує у сфері криптокарток

Не так давно опубліковані результати нових досліджень продемонстрували цікаві тенденції на українському криптовалютному ринку. Ключові акценти зосереджені на різкому зростанні кількості платіжних карт і криптогаманців, а також на тому, як аірдропи стали джерелом відчутного доходу для українців.
В рамках аналізу, проведеного MNBC, виявилось, що понад 60% користувачів обирають картку Trustee Plus для своїх фінансових потреб. На додаток, 29% респондентів використовують криптогаманець компанії.
До переліку найулюбленіших інструментів для зберігання цифрових активів увійшли:
- Metamask;
- Trust;
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Trustee Plus.
При цьому саме Trustee Plus займає 66,6% ринку платіжних карт, що підтверджує її беззаперечне лідерство в цій галузі.
Інший звіт від Incrypted показав, що доходи від аірдропів в Україні здатні справді вражати: понад 19% учасників опитування зібрали більше ніж $5000 з одного аірдропа. До того ж середній дохід від разової роздачі токенів сягнув $7927, що в п'ятнадцять разів вище за середню зарплатню в Україні.
У відповідь на справжній бум аірдропів, редакція Incrypted оголосила про запуск навчального курсу «Аірдропи: від 0 до першого результату». З його допомогою ви зможете отримати необхідні навички для заробітку на роздачах токенів.
Звіт також виділяє популярні криптоактиви серед українських користувачів, до переліку яких увійшли Ethereum, USDT і біткоїн. В цьому плані Trustee Plus також є, що запропонувати клієнтам. За допомогою криптогаманця компанії кожен може вигідно купити usdt з карти України або поповнити рахунок в біткоїнах чи Ethereum.
Підбиваючи підсумки, можна з впевненістю сказати, що дослідження свідчать про впевнений розвиток криптоіндустрії в Україні та про важливість компаній, які пропонують інноваційні рішення для задоволення потреб своїх клієнтів.