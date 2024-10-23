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МВФ озвучив пропозиції, як Україні зменшити державний борг

Зокрема, Фонд пропонує не підвищувати ставки податків, а розширювати базу.

МВФ озвучив пропозиції, як Україні зменшити державний борг
МВФ
Фото: EPA/UPG

Міжнародний валютний фонд висловив пропозиції, як Україні знизити рівень державного боргу, пише «Інтерфакс-Україна».

Заступниця директора департаменту податково-бюджетних питань МВФ Ера Дабла-Норріс на пресбрифінгу у Вашингтоні зазначила, що йдеться про двократне збільшення зусиль з мобілізації доходів до державного бюджету з внутрішніх джерел і завершення реструктуризації комерційного боргу у визначені зобов'язаннями терміни. 

"Владі необхідно продовжувати відновлення боргової стійкості. І для цього є два важливих аспекти: завершити реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу відповідно до програмних зобов'язань, подвоїти зусилля з мобілізації внутрішніх доходів і прискорити реалізацію Національної стратегії доходів", - сказала Дабла-Норріс.

Вона додала, що Стратегія спрямована не тільки на ефективнішу мобілізацію доходів, а й на докорінну зміну податкової системи. Також ідеться про скорочення ухиляння від оподаткування, підвищення справедливості та рівності в цьому питанні. "МВФ уже давно переконує країни в тому, що йдеться не про підвищення ставок. Йдеться про розширення бази і створення максимально справедливих і рівноправних податкових систем", - пояснила заступниця директора.

23 жовтня МВФ оприлюднив Глобальний звіт про фінансову стабільність, де висловив очікування, що світовий борг перетне позначку в $100 трлн цього року, що відповідає 93% світового ВВП. При цьому борг продовжить своє зростання з досягненням рівня 100% ВВП до 2030 року. У МВФ вважають, що на це впливають слабке зростання економіки, посилення фінансових умов, геополітична і політична невизначеність, що може посилювати боргові ризики.

Відповідно до звіту, МВФ прогнозує рівень державного і гарантованого державою боргу України на рівні 95,6% від ВВП у 2024 році. У наступні роки цифри очікують такі:

  • 106,6% ВВП - у 2025 році, 
  • 107,6% ВВП - у 2026 році 
  • 102,6% ВВП - у 2027 році. 

Фонд очікує зниження держборгу до рівня 98,5% ВВП і 94% ВВП у 2028 і 2029 роках відповідно.

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