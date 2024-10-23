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У Литві позбавили громадянства двох осіб, які можуть воювати проти України на боці Росії

Спецслужби надали МВС інформацію, що ці люди можуть перебувати у російських збройних силах.

У Литві позбавили громадянства двох осіб, які можуть воювати проти України на боці Росії
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте ухвалила рішення позбавити громадянства двох осіб, які можуть воювати на боці Росії, пише LRT.

Литовське громадянство втратили Віталіюс Казакявічюс 1984 року народження і Юозас Самуоліс 1978 року народження.

Спецслужби надали МВС інформацію, що ці люди можуть перебувати у російських збройних силах. Зв’язатися офіційними каналами з ними не вдається. Але закон дає можливість позбавити громадянства, якщо особа перебуває на службі іншої держави без дозволу уряду.

  • У вересні ще одного литовці позбавили громадянства – він теж воював в Україні на боці РФ.
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