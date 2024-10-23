Білий дім роз’яснив, як планує перерахувати Україні $20 млрд у межах 50-мільярдного кредиту G7

Із $50 млрд зобов'язань G7, Сполучені Штати Америки планують надати Україні кредит у розмірі $20 млрд.

Як роз’яснив заступник радника з національної безпеки Білого дому Даліп Сінгх на пресконференції, $30 млрд кредиту надійдуть від ЄС, Великобританії та Японії.

«G7 почне виділяти допомогу на користь України до кінця цього року, щоб ми могли задовольнити нагальні потреби України в міру наближення зими, одночасно посилаючи недвозначний сигнал: Сполучені Штати та їхні партнери з G7 не втомляться», - наголосив Сінгх.

Він зазначив, що США виділять щонайменше 10 мільярдів доларів кредиту через економічну підтримку за допомогою створеного Світовим банком фонду.

«Сполучені Штати також сподіваються надати до 10 млрд доларів кредиту як військову підтримку, але наша здатність зробити це залежить від прийняття Конгресом до середини грудня заходів щодо внесення певних законодавчих змін, які дозволять нам надавати кредити на військову підтримку в межах цієї більш широкої ініціативи G7», - повідомив заступник радника з національної безпеки Білого дому.

Сінгх наголосив, що «у будь-якому випадку США нададуть Україні 20 мільярдів доларів підтримки, незалежно від того, чи ця підтримка буде поділена на економічну та військову чи надана лише у вигляді економічної допомоги».

Тепер Вашингтон працюватиме з Києвом над підписанням кредитних угод, щоб почати виплачувати кошти на користь України до кінця цього року. Це питання прогорять на зустрічі міністри фінансів G7. Зустріч відбудеться або наприкінці цього тижня або на початку наступного.

Сінгх додав, що адміністрації Байдена потрібні повноваження від Конгресу, щоб збільшити обсяг іноземного військового фінансування, яке США можуть надати Україні, а також внести певні технічні зміни, які дозволять розділити кредит між економічною та безпековою допомогою. «І ми вестимемо переговори з Конгресом з цього моменту і до грудня, щоб оцінити ці шанси», - сказав заступник радника з національної безпеки Білого дому.