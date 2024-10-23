У США гамбургерами з McDonald's отруїлися десятки людей, одна людина померла. Акції компанії впали на 7%

Курс акцій ресторанів швидкого харчування McDonald's різко обвалився після того, як у низці філій цього закладу в США було зафіксовано десятки випадків отруєння кишковою паличкою, пише DW.

Один літній відвідувач помер і ще десять було госпіталізовано після відвідин McDonald's, повідомили органи охорони здоров'я США увечері у вівторок, 22 жовтня.

Загалом зареєстровано 49 випадків отруєння у десяти штатах. Найбільше постраждалих – у Колорадо та Небрасці.

Після того, як стало відомо про отруєння, курс акцій McDonald's обвалився на додатковій сесії 22 жовтня на майже 7 відсотків.

За словами дирекції мережі швидкого харчування, кишкова паличка, мабуть, знаходилася в рубаній цибулі, яка використовувалася для приготування "роял чизбургера". Ця цибуля надійшла від підрядника, який обслуговує три розподільні центри в США.

У п'яти штатах та деяких районах ще семи штатів США "роял чизбургери" тимчасово вилучено з продажу.