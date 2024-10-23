Ярослава Магучіх: «Я спала-спала, а потім виграла золоту медаль Олімпійських ігор»
Ярослава Магучіх: «Я спала-спала, а потім виграла золоту медаль Олімпійських ігор»
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Неспортивне золото
Неспортивне золото
Всі МСЕК будуть ліквідовані до кінця цього року, - указ президента
Всі МСЕК будуть ліквідовані до кінця цього року, - указ президента
Корупція у МСЕК: очільник МОЗ розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу
Корупція у МСЕК: очільник МОЗ розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу
Лубінець: в Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території
Лубінець: в Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території
Скандал із МСЕК: Шмигаль розповів, кого ще звільнили і доки проводитимуть перевірки рішень щодо інвалідності
Скандал із МСЕК: Шмигаль розповів, кого ще звільнили і доки проводитимуть перевірки рішень щодо інвалідності
Про плани ворога на 2025–2027 роки
Про плани ворога на 2025–2027 роки
Журналіст Бутусов: російське командування послало своїх обміняних з полону солдат у самогубчу атаку
Журналіст Бутусов: російське командування послало своїх обміняних з полону солдат у самогубчу атаку
ГоловнаСвіт

У США гамбургерами з McDonald's отруїлися десятки людей, одна людина померла. Акції компанії впали на 7%

Від отруєння загинув літній чоловік.

У США гамбургерами з McDonald's отруїлися десятки людей, одна людина померла. Акції компанії впали на 7%
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Курс акцій ресторанів швидкого харчування McDonald's різко обвалився після того, як у низці філій цього закладу в США було зафіксовано десятки випадків отруєння кишковою паличкою, пише DW. 

Один літній відвідувач помер і ще десять було госпіталізовано після відвідин McDonald's, повідомили органи охорони здоров'я США увечері у вівторок, 22 жовтня.

Загалом зареєстровано 49 випадків отруєння у десяти штатах. Найбільше постраждалих – у Колорадо та Небрасці.

Після того, як стало відомо про отруєння, курс акцій McDonald's обвалився на додатковій сесії 22 жовтня на майже 7 відсотків.

За словами дирекції мережі швидкого харчування, кишкова паличка, мабуть, знаходилася в рубаній цибулі, яка використовувалася для приготування "роял чизбургера". Ця цибуля надійшла від підрядника, який обслуговує три розподільні центри в США.

У п'яти штатах та деяких районах ще семи штатів США "роял чизбургери" тимчасово вилучено з продажу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies