США звинуватили генерала Ірану в змові з метою вбивства у Нью-Йорку журналістки-дисидентки

США висунули нові обвинувачення у справі щодо змови у Тегерані з метою вбивства ірано-американської журналістки Масіхи Алінеджад в Нью-Йорку, пише DW з посиланням на судові документи.

Cеред обвинувачених є бригадний генерал Корпусу вартових іранської революції (КВІР) Рухолла Базганді. Він раніше обіймав посаду начальника відділу контррозвідки Революційної гвардії. Прокурори стверджують, що інтернет-активність Базганді, а також активність трьох інших людей, свідчить про їхню причетність до численних змов з метою вбивства.

“Сьогоднішній обвинувальний висновок розкриває весь масштаб змови Ірану з метою змусити замовкнути американського журналіста за критику іранського режиму”, ‒ заявив директор ФБР Крістофер Рей.

Нові обвинувачені перебувають в Ірані та залишаються на волі.

Окрім того, троє підозрюваних у справі залишаються під вартою: одному чоловіку висунули обвинувачення у 2022 році, а ще двом ‒ у січні 2023 року. У документах не вказується ім’я жертви, але одного з них заарештували зі зброєю біля будинку Алінеджад у Брукліні.

Алінеджад є відомим і міжнародно активним критиком іранської влади. Вона повідомила на соцплатформі X, що зустрічалася з представниками ФБР та Міністерства юстиції, однак подробиць цих зустрічей не вказала.

Журналістка відзначила у дописі аятоллу Ірану Алі Хаменеї, вона написала: “Щоразу, коли вас і ваш КВІР принижують, це перемога для нас. Я переїжджала з одного притулку до іншого 21 раз, але я сильніша, ніж будь-коли”.