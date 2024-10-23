ЗМІ: російські ботоферми поширюють фейки про кандидата на пост віцепрезидента США Волза

Щонайменше чотири неправдиві повідомлення про Волза поширили від початку жовтня.

Кандидат у віце-президенти від Демократичної партії, губернатор Міннесоти Тім Волз, спілкується з виборцями під час передвиборч

Росія імовірно причетна до створення фейків про кандидата на пост віцепрезидента США Тіма Волза, у яких йдеться про начебто сексуальне насильство над учнями у часи, коли той був вчителем у середній школі.

Про це пише CBS News.

"Відповідно до оцінок розвідувального співтовариства США, незалежних дослідників і аналізу CBS, російські дезінформаційні групи, ймовірно, організували безпідставні заяви проти губернатора Міннесоти Тіма Волза, неправдиво звинувативши кандидата у віце-президенти в сексуальному насильстві над своїми учнями, коли він був учителем середньої школи", – йдеться у матеріалі.

Зокрема, пишуть про щонайменше чотири такі повідомлення, які поширили від початку жовтня. Вони набрали мільйони переглядів у соціальних мережах, в тому числі і на платформі X, яка належить Ілону Маску.

Принаймні дві заяви, схоже, безпосередньо пов’язані зі Storm-1516 – ботофермою, яку спонсорує Кремль.

Найперша заява з’явилася 5 жовтня під час прямої трансляції Rumble. Тоді анонім заявив, що Волз образив його, коли він був студентом програми обміну у Міннесоті з 2004 по 2005 рік. У чоловіка брав інтерв'ю Джон Марк Дуган, колишній заступник шерифа Флориди, який живе в Росії та ймовірно пов’язаний із дезінформаційними кампаніями.

Проте у держдепартаменті США не мають даних про студента, із такими даними та інформації про імовірне насильство. А перевірка документів імовірної жертви, які начебто є у Дугана, виявила, що вони мають деякі розбіжності.

Згодом, 12 жовтня, звинувачення проти Волза підхопили і інші користувачі соцмереж, зокрема, звинувачуючи губернатора у "неадекватному" ставленні до китайських студентів.

Наступного дня з'явилися повідомлення із фальшивими електронними листами, у яких стверджувалося, що Волз погано поводився з неповнолітньою на концерті в 1995 році.

А 16 жовтня поширили відео, у якому чоловік, який назвався колишнім учнем Волза Меттью Метро, звинуватив Волза у сексуальному насильстві над ним у 1997 році. Однак інші ЗМІ, The Washington Post і AFP після розслідування виявили, що людина із таким іменем справді відвідувала школу, але особа на відео – це не він.

Розслідувачі припускають, що цей фейк створила російська група Storm-1516. Раніше ці дезінформатори поширювали фейки про те, що віцепрезидент Камала Гарріс була причетна до ДТП і втекла.

Також вважають, що "припущення про сексуальні відхилення в різних формах є улюбленою темою Storm-1516". У виданні зауважили, що саме ця група останнім часом змістила свою увагу із війни в Україні на дискредитацію кампанії Камали Гарріс та Тіма Волза.

На початку вересня у США викрили та зірвали масшабну кампанію російської дезінформації, якою керував офіс Путіна та наближені до нього люди.