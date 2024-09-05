У США зірвали дезінформаційну кампанію, якою керував офіс Путіна

Метою кампанії був "правильний" результат виботів у США та зменшення підтримки України.

У США викрили та зірвали масшабну кампанію російської дезінформації, якою керував офіс Путіна та наближені до нього люди.

Про це повідомила пресслужба міністерства юстиції США.

Мін'юст вилучив 32 домени-двійники відомих видань, де публікувалися "зручні" новини для російської пропаганди. Зловмисники імітували веб-сайти відомих осіб або компанії (наприклад, washingtonpost.pm замість washingtonpost.com), щоб публікувати дезінформацію начебто від імені законних ЗМІ.

Зазначається, цією операцією займалися російські компанії Social Design Agency (SDA), Structura National Technology (Structura) і ANO Dialog, що діють під керівництвом і контролем адміністрації президента Росії, і зокрема першого заступника керівника апарату виконавчого офісу президента Сергія Кирієнка.

"Міністерство юстиції конфіскує 32 інтернет-домени, які російський уряд і суб’єкти, спонсоровані російським урядом, використовували для участі в таємній кампанії з метою втручання та впливу на результати виборів у нашій країні", – заявив генеральний прокурор Меррік Б. Гарленд.

Найближче оточення президента Володимира Путіна, включно з Сергієм Кирієнком, наказувало російським компаніям зі зв’язків з громадськістю просувати дезінформацію та спонсоровані державою наративи в рамках кампанії впливу на президентські вибори в США 2024 року. У внутрішньому плановому документі, створеному Кремлем, йдеться, що мета кампанії – забезпечити бажаний для Росії результат виборів.

"Сайти, які ми сьогодні вилучаємо, були наповнені російською урядовою пропагандою, яка була створена Кремлем для зменшення міжнародної підтримки України, підтримки проросійської політики та інтересів і впливу на виборців у Сполучених Штатах та інших країнах", – додав прокурор.

За вказівкою Путіна російські компанії SDA, Structura та ANO Dialog використовували кіберсквоттинг, фейкові профілі впливових осіб, щоб приховано просувати створені штучним інтелектом неправдиві наративи в соціальних мережах.

У ФБР додали, що це третій зрив схожих російських операцій за два місяці.

У липні у США вперше ліквідували російську ботоферму, створену за допомогою ШІ.