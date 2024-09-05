Угандійська олімпійська марафонка померла після того, як її хлопець облив бензином і підпалив

Угандійська олімпійська марафонка Ребекка Чептегей, яка брала участь у Олімпійських іграх у Парижі, померла через чотири дні після того, як її хлопець у Кенії облив її бензином і підпалив.
33-річна жінка отримала опіки понад 75% тіла після нападу на неї у неділю. Вона померла після того, як у четвер відмовили її органи.
Нападник також отримав травми під час інциденту та був госпіталізований у відділення інтенсивної терапії з 30%-ми опіками.
Батько спортсменки Джозеф Чептегей заявив, що Ребекка, яка є матір'ю двох дітей, та її хлопець сварилися за майно за кілька днів до нападу. Зокрема, конфлікт відбувався через землю. Спортсменка купила землю в Транс-Нзоя, щоб бути поблизу багатьох спортивних тренувальних центрів Кенії.
Менш ніж за місяць до трагедії Чептегей брала участь у жіночому марафоні на Олімпіаді в Парижі . Вона фінішувала на 44 місці.
- Це вже не вперше у Кенії трапляються напади на спортсменок.
- У 2021 році кенійську бігунку Агнес Тіроп знайшли зарізаною у її будинку в Ітені на північному заході Кенії. Всього за кілька тижнів до цього вона встановила новий жіночий рекорд з шосейного бігу на 10 кілометрів на заході «Adizero: Road to Records» у Німеччині. Згодом заарештували її чоловіка за підозрою у цьому злочині.
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- У січні цього року у Кенії відбулися протести після зростання кількості вбивств жінок.