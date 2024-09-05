Угандійська олімпійська марафонка померла після того, як її хлопець облив бензином і підпалив

Жінка чотири дні боролася за життя, але у неї відмовили органи.

Угандійська олімпійська марафонка Ребекка Чептегей, яка брала участь у Олімпійських іграх у Парижі, померла через чотири дні після того, як її хлопець у Кенії облив її бензином і підпалив.

Про це пише Reuters та АР.

33-річна жінка отримала опіки понад 75% тіла після нападу на неї у неділю. Вона померла після того, як у четвер відмовили її органи.

Нападник також отримав травми під час інциденту та був госпіталізований у відділення інтенсивної терапії з 30%-ми опіками.

Батько спортсменки Джозеф Чептегей заявив, що Ребекка, яка є матір'ю двох дітей, та її хлопець сварилися за майно за кілька днів до нападу. Зокрема, конфлікт відбувався через землю. Спортсменка купила землю в Транс-Нзоя, щоб бути поблизу багатьох спортивних тренувальних центрів Кенії.

Менш ніж за місяць до трагедії Чептегей брала участь у жіночому марафоні на Олімпіаді в Парижі . Вона фінішувала на 44 місці.