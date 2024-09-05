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Угандійська олімпійська марафонка померла після того, як її хлопець облив бензином і підпалив

Жінка чотири дні боролася за життя, але у неї відмовили органи.

Угандійська олімпійська марафонка померла після того, як її хлопець облив бензином і підпалив
Угандійська олімпійська марафонка Ребекка Чептегей
Фото: Wikimedia

Угандійська олімпійська марафонка Ребекка Чептегей, яка брала участь у Олімпійських іграх у Парижі, померла через чотири дні після того, як її хлопець у Кенії облив її бензином і підпалив.

Про це пише Reuters та АР.

33-річна жінка отримала опіки понад 75% тіла після нападу на неї у неділю. Вона померла після того, як у четвер відмовили її органи.

Нападник також отримав травми під час інциденту та був госпіталізований у відділення інтенсивної терапії з 30%-ми опіками.

Батько спортсменки Джозеф Чептегей заявив, що Ребекка, яка є матір'ю двох дітей, та її хлопець сварилися за майно за кілька днів до нападу. Зокрема, конфлікт відбувався через землю. Спортсменка купила землю в Транс-Нзоя, щоб бути поблизу багатьох спортивних тренувальних центрів Кенії.

Менш ніж за місяць до трагедії Чептегей брала участь у жіночому марафоні на Олімпіаді в Парижі . Вона фінішувала на 44 місці.

  • Це вже не вперше у Кенії трапляються напади на спортсменок.
  • У 2021 році кенійську бігунку Агнес Тіроп знайшли зарізаною у її будинку в Ітені на північному заході Кенії. Всього за кілька тижнів до цього вона встановила новий жіночий рекорд з шосейного бігу на 10 кілометрів на заході «Adizero: Road to Records» у Німеччині. Згодом заарештували її чоловіка за підозрою у цьому злочині. 
  • Через рік кенійсько-бахрейнська 28-річна спортсменка Дамаріс Муті Мутуа була знайдена вбитою у своєму будинку в тому ж місті. ТОді підозрювали її хлопця, але він втік із Кенії. 
  • У січні цього року у Кенії відбулися протести після зростання кількості вбивств жінок.
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