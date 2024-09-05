Впливова республіканка Ліз Чейні підтримал Камалу Гарріс

Колишня конгресвумен від Республіканської партії Ліз Чейні, донька колишнього віцепрезидента та міністра оборони Діка Чейні, заявила, що планує проголосувати Камалу Гарріс.

Про це повідомляє The Washington Post.

«Як консерваторка, як людина, яка вірить у Конституцію та піклується про неї, я глибоко задумалася про це, — сказала Чейні. — І через небезпеку, яку становить Дональд Трамп, я не тільки не буду голосувати за Дональда Трампа, але я буду голосувати за Камалу Гарріс».

Колишня конгресвумен стає ще одним впливовим представником Республіканської партії, які виступили проти Дональда Трампа. Раніше понад 200 республіканців, які працювали на президента Джорджа Буша-старшого, сенатора Мітта Ромні та покійного сенатора Джона Маккейна публічно підтримали Камалу Гарріс на президентських виборах 2024-року.

Ліз Чейні, представниця однієї з найвпливовіших родинних кланів Республіканської партії, будучи членкинею Палати представників, проголосувала за імпічмент Трампа за його роль у підбурюванні нападу на Капітолій. Згодом республіканці усунули її з посади голови республіканської конференції Палати представників у травні 2021 року, оскільки вона продовжувала критикувати Дональда Трампа.

У 2022-му Чейні програла у ході праймеріз кандидатові від Республіканської партії, якого підтримав Трамп.

Нагадаємо, Камала Гарріс заявила, що відновить традицію запрошувати до нового складу уряду представника партії-суперниці. На відміну від Трампа та Байдена, які проігнорували цю можливість, демократка збирається віддати один портфель республіканцеві – щоб виправдати гасло про "президентство для всіх американців".