Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
​Рада отримала заяву від Стефанішиної про відставку. Вона перебере функції міністра юстиції
​Рада отримала заяву від Стефанішиної про відставку. Вона перебере функції міністра юстиції
Забрати нагороди у зрадників
Забрати нагороди у зрадників
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку
Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
У Львові внаслідок нічної атаки росіян загинули семеро людей, 53 поранені
У Львові внаслідок нічної атаки росіян загинули семеро людей, 53 поранені
Камала Гарріс і Україна: передчасний оптимізм
Камала Гарріс і Україна: передчасний оптимізм
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Полтаві збільшилася до 53
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Полтаві збільшилася до 53
ГоловнаСвіт

Генпрокурор Костін про візит Путіна: Монголія поставила під загрозу свою міжнародну суб'єктність

Український генпрокурор вважає, що поїздка Путіна до країни-учасниці Римського статуту не підриває довіри до механізму, але свідчить, що система міжнародного права під загрозою. 

Генпрокурор Костін про візит Путіна: Монголія поставила під загрозу свою міжнародну суб'єктність
Фото: Макс Требухов

Візит Володимира Путіна до Монголії завдав удару по всій системі міжнародного кримінального права. Але трагедії з цього робити непотрібно, а наслідки рішення відчуватиме Монголія, яка поставила під загрозу свою міжнародну суб'єктність. Путін використав цілу країну як інструмент геополітичної гри, сказав генеральний прокурор Андрій Костін під час дискусії в межах проєкту "Нова країна" "Покарати зло: Римський статут і перезапуск міжнародного права".

Треба пам'ятати, що ратифікантів Римського статуту – 125 країн, і серед них є й ті, які нічого не можуть зробити, якщо російський керманич захоче туди поїхати. Костін вважає, що обрання Монголії у Путіна було свідомим – це "звичайна країна зі звичайним рівнем демократії".

"Реакція, безумовно, буде. Розумію, що є переживання, що Путін може поїхати в Бразилію на G20 у цьому році. Але це не означає, що це буде так просто. Є інші члени «Великої двадцятки», не думаю, що всі з них будуть раді бачити Путіна хоч у Бразилії, хоч в іншій країні. Не думаю, що цей випадок підриває довіру до механізму, але це говорить про те, що сама система міжнародного права знаходиться під постійною загрозою. Путін фактично показав, що можна нехтувати системою міжнародного права", – сказав український генпрокурор. 

Костін переконаний, що це не означає, що потрібно відкинути всі напрацювання людства у міжнародному праві після Другої світової війни. Натомість це значить, що Україні потрібно стати повноцінною частиною цієї системи.

  • На початку вересня російський керманич Володимир Путін поїхав до Монголії – країні-учасниці Римського статуту, яка мала б заарештувати його відповідно до ордеру Міжнародного кримінального суду, виданого за викрадення українських дітей.
  • За даними Bloomberg, Монголія запевнила Путіна, що тому нічого не загрожує.
  • Українські депутати закликали Монголію передати Путіна МКС. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies