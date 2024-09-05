Генпрокурор Костін про візит Путіна: Монголія поставила під загрозу свою міжнародну суб'єктність

Український генпрокурор вважає, що поїздка Путіна до країни-учасниці Римського статуту не підриває довіри до механізму, але свідчить, що система міжнародного права під загрозою.

Візит Володимира Путіна до Монголії завдав удару по всій системі міжнародного кримінального права. Але трагедії з цього робити непотрібно, а наслідки рішення відчуватиме Монголія, яка поставила під загрозу свою міжнародну суб'єктність. Путін використав цілу країну як інструмент геополітичної гри, сказав генеральний прокурор Андрій Костін під час дискусії в межах проєкту "Нова країна" "Покарати зло: Римський статут і перезапуск міжнародного права".

Треба пам'ятати, що ратифікантів Римського статуту – 125 країн, і серед них є й ті, які нічого не можуть зробити, якщо російський керманич захоче туди поїхати. Костін вважає, що обрання Монголії у Путіна було свідомим – це "звичайна країна зі звичайним рівнем демократії".

"Реакція, безумовно, буде. Розумію, що є переживання, що Путін може поїхати в Бразилію на G20 у цьому році. Але це не означає, що це буде так просто. Є інші члени «Великої двадцятки», не думаю, що всі з них будуть раді бачити Путіна хоч у Бразилії, хоч в іншій країні. Не думаю, що цей випадок підриває довіру до механізму, але це говорить про те, що сама система міжнародного права знаходиться під постійною загрозою. Путін фактично показав, що можна нехтувати системою міжнародного права", – сказав український генпрокурор.

Костін переконаний, що це не означає, що потрібно відкинути всі напрацювання людства у міжнародному праві після Другої світової війни. Натомість це значить, що Україні потрібно стати повноцінною частиною цієї системи.