Генпрокурор Костін про візит Путіна: Монголія поставила під загрозу свою міжнародну суб'єктність

Візит Володимира Путіна до Монголії завдав удару по всій системі міжнародного кримінального права. Але трагедії з цього робити непотрібно, а наслідки рішення відчуватиме Монголія, яка поставила під загрозу свою міжнародну суб'єктність. Путін використав цілу країну як інструмент геополітичної гри, сказав генеральний прокурор Андрій Костін під час дискусії в межах проєкту "Нова країна" "Покарати зло: Римський статут і перезапуск міжнародного права".
Треба пам'ятати, що ратифікантів Римського статуту – 125 країн, і серед них є й ті, які нічого не можуть зробити, якщо російський керманич захоче туди поїхати. Костін вважає, що обрання Монголії у Путіна було свідомим – це "звичайна країна зі звичайним рівнем демократії".
"Реакція, безумовно, буде. Розумію, що є переживання, що Путін може поїхати в Бразилію на G20 у цьому році. Але це не означає, що це буде так просто. Є інші члени «Великої двадцятки», не думаю, що всі з них будуть раді бачити Путіна хоч у Бразилії, хоч в іншій країні. Не думаю, що цей випадок підриває довіру до механізму, але це говорить про те, що сама система міжнародного права знаходиться під постійною загрозою. Путін фактично показав, що можна нехтувати системою міжнародного права", – сказав український генпрокурор.
Костін переконаний, що це не означає, що потрібно відкинути всі напрацювання людства у міжнародному праві після Другої світової війни. Натомість це значить, що Україні потрібно стати повноцінною частиною цієї системи.
- На початку вересня російський керманич Володимир Путін поїхав до Монголії – країні-учасниці Римського статуту, яка мала б заарештувати його відповідно до ордеру Міжнародного кримінального суду, виданого за викрадення українських дітей.
- За даними Bloomberg, Монголія запевнила Путіна, що тому нічого не загрожує.
- Українські депутати закликали Монголію передати Путіна МКС.