Міжнародний комітет Ради просить монгольських депутатів передати Путіна до МКС

“Викрадення українських дітей є лише одним із численних злочинів, за які Путін і решта військово-політичного керівництва Російської Федерації мають постати перед правосуддям".

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва звернувся до Великого Державного Хуралу Монголії ‒ законодавчого органу країни зі закликом, аби влада виконала обов'язковий міжнародний ордер на арешт та передала очільника Росії Володимира Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Про це LB.ua повідомив голова комітету Олександр Мережко.

У комітеті підкреслили, що досягнення Монголії на шляху побудови демократичного суспільства, зокрема стале зростання позицій країни в The Democracy Index.

“Україна також робить важливі кроки до інтеграції в міжнародну правову спільноту. Зокрема, 21 серпня 2024 року Україна ратифікувала Римський статут, приєднавшись до Монголії, яка зробила це ще 11 квітня 2002 року. Римський статут є ключовим міжнародним договором, який заснував Міжнародний кримінальний суд. Цей документ є основою глобальних зусиль щодо зміцнення верховенства права та запобігання безкарності, зокрема за воєнні злочини”, ‒ йдеться у заяві нардепів.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт очільника Російської Федерації Володимира Путіна. Його звинувачують у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до Російської Федерації під час війни.

“Викрадення українських дітей є лише одним із численних злочинів, за які Путін і решта військово-політичного керівництва Російської Федерації мають постати перед правосуддям. Як народні депутати України закликаємо монгольську владу виконати обов'язковий міжнародний ордер на арешт та передати очільника Російської Федерації Володимира Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Прийміть запевнення у нашій повазі, сподіваємося на Вашу підтримку”, ‒ додали депутати.