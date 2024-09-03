Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро
Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро
Резніков: на початку вторгнення Росії у Києві були ДРГ, вони були інфільтровані заздалегідь
Резніков: на початку вторгнення Росії у Києві були ДРГ, вони були інфільтровані заздалегідь
Верховна Рада 5 вересня може розглянути кадрові питання в уряді
Верховна Рада 5 вересня може розглянути кадрові питання в уряді
У голови правління ПриватБанку завершився термін контракту
У голови правління ПриватБанку завершився термін контракту
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
А що, так можна було? Як реформа НУШ змінила школу й мене особисто
А що, так можна було? Як реформа НУШ змінила школу й мене особисто
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗМІ: Італійська коаліція має протиріччя щодо підтримки України

Партія Lega оприлюднила трохи інший варіант заяви трьох політсил.

ЗМІ: Італійська коаліція має протиріччя щодо підтримки України
Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Три партії, що формують більшість в італійському парламенті, ймовірно, не мають цілковито узгодженої позиції щодо війни в Україні. Такий висновок зробили у виданні Euractiv.

Припущення ґрунтується на тексті заяви, що була оприлюднена після зустрічі лідерів політсил: прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні з партії "Брати Італії", заступника голови уряду Маттео Сальвіні з "Lega" та віцепрем'єра Антоніо Таяні з "Forza Italia".

Якщо версія "Братів Італії" робила акцент на "спільному погляді на позицію уряду щодо війни в Україні", то у партії "Lega" заява містила згадку про "підтримку Києва, але засудження будь-яких військових інтервенцій поза українськими кордонами". 

Це речення пізніше було прибране з ресурсів партії. У пресслужбі заявили, що воно з'явилося там через "помилку, викликану поспіхом". Маттео Сальвіні також наголосив на тому, що між партіями немає протиріч і назвав зміну тексту "стилістичним узгодженням". 

Проте опозиція вважає, що "Lega" може шантажувати уряд через українське питання, а різницю між версіями порівняли з "підтримкою або позиції угорського уряду Віктора Орбана, або ЄС, США та Великої Британії". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies