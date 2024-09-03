ЗМІ: Італійська коаліція має протиріччя щодо підтримки України

Три партії, що формують більшість в італійському парламенті, ймовірно, не мають цілковито узгодженої позиції щодо війни в Україні. Такий висновок зробили у виданні Euractiv.

Припущення ґрунтується на тексті заяви, що була оприлюднена після зустрічі лідерів політсил: прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні з партії "Брати Італії", заступника голови уряду Маттео Сальвіні з "Lega" та віцепрем'єра Антоніо Таяні з "Forza Italia".

Якщо версія "Братів Італії" робила акцент на "спільному погляді на позицію уряду щодо війни в Україні", то у партії "Lega" заява містила згадку про "підтримку Києва, але засудження будь-яких військових інтервенцій поза українськими кордонами".

Це речення пізніше було прибране з ресурсів партії. У пресслужбі заявили, що воно з'явилося там через "помилку, викликану поспіхом". Маттео Сальвіні також наголосив на тому, що між партіями немає протиріч і назвав зміну тексту "стилістичним узгодженням".

Проте опозиція вважає, що "Lega" може шантажувати уряд через українське питання, а різницю між версіями порівняли з "підтримкою або позиції угорського уряду Віктора Орбана, або ЄС, США та Великої Британії".