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ЗМІ: Наглядова рада "Укренерго" проголосувала за звільнення Кудрицького

Керівник компанії за контрактом мав би працювати до серпня 2025 року.

ЗМІ: Наглядова рада "Укренерго" проголосувала за звільнення Кудрицького
Володимир Кудрицький
Фото: Макс Требухов

Видання Forbes з посиланням на свої джерела стверджує, що ввечері 2 вересня відбулося засідання наглядової ради "Укренерго", під час якого більшість підтримала відставку голови правління компанії Володимира Кудрицького.

Журналісти пишуть, що за звільнення Кудрицького проголосували 4 члени наглядової ради, проти - двоє. Сьоме місце досі залишається вакантним - і це одна з причин, чому європейські партнери України закликали не ухвалювати кадрових рішень в "Укренерго".

Кудрицький працюватиме до 4 вересня. Далі його обов'язки перейдуть члену правління Олексію Брехту. 

Відставка голови оператора української енергосистеми, за даними джерел, обговорювалася ще на Ставці Верховного головнокомандувача 30 серпня. Кудрицького звинувачують у тому, що об'єкти "Укренерго" не були достатньо захищені від ворожих атак, через що останній масований обстріл призвів до чергового загострення дефіциту електроенергії.

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