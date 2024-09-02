Головне за понеділок, 2 вересня: обстріли Харкова і Дніпра, наслідки удару по Сумах, ситуація у Вовчанську

Сьогодні ввечері, 2 вересня, росіяни атакували Дніпро.
“Наразі відомо про пошкодження житлових будинків в одному з районів Дніпра”, - повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Станом на 23:42 з'явилася інформація про загиблого та трьох постраждалих.
У Київському районі Харкова унаслідок ворожого "прильоту" постраждали люди. Обстріл припав по району щільної житлової забудови, повідомили мер міста Ігор Терехов і очільник ОВА Олег Синєгубов.
У ДСНС повідомили, що унаслідок атаки попередньо постраждали 14 осіб.
Пошкоджені спортивний об'єкт, приватний будинок, складська будівля та бокси з автомобілями на території гаражного кооперативу. Сталися пожежі за різними адресами. Горіли гаражі, автівки, складська будівля та трава на площі 1000 м кв.
Станом на 16.31 було відомо про сімох постраждалих. Жінка 60 років та чоловік 40 років знаходилися у важкому стані. Ще 5 жінок у середньому стані.
За попередніми даними, у гаражний кооператив, розташований біля житлових будинків у Київському районі, влучили 2 ворожі КАБи.
Ще влучання зафіксоване на території одного з вишів. Там 5 потерпілих. Медики надають всю необхідну допомогу.
Унаслідок учорашнього російського ракетного удару по Сумах постраждали 18 людей. З них семеро – діти, повідомили у Сумській міській раді.
Госпіталізували сімох постраждалих: чотирьох дорослих і трьох дітей.
Учора, 1 вересня, під ворожий обстріл потрапило приміщення, де розташовані центр соціально-психологічної реабілітації дітей і дитячий будинок.
Місто Вовчанськ на Харківщині зруйноване практично вщент, на південних відносно безпечних околицях міста періодично з’являються 10–20 місцевих мешканців. Про це в ефірі "Суспільне Новини" розповів начальник Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі.
"Деякі і люди залишаються, які відмовлялись виїжджати. Насамперед ці люди перебувають у південній частині міста на околицях — там, де більш-менш безпечно і там, де їх захищають наші Збройні Сили. Але це невелика кількість — 10–20 осіб, які проживають або не проживають постійно, але навідуються", — повідомив він.
Місто Вовчанськ і сусідні прикордонні села Вовчі Хутори, Тихе, Волохівка найбільше потерпають від ворожих обстрілів. Через постійні обстріли вони знищені майже на 90%.
Більше інформації – в новині.
Верховна Рада 5 вересня може розглянути кадрові питання в уряді. Парламент може призначити двох нових міністрів на Мінрегіон та інфраструктури. А також в.о. міністрів чотирьох міністерств планують нарешті призначити міністрами.
Про це LB.UA повідомили співрозмовники в «Слузі народу».
Тимчасовий виконувач обов'язків Олександр Порхун стане міністром у справах ветеранів. Тарас Висоцький може очолити Мінагро. Ростислав Карандєєв — Мінкультури. Матвій Бідний — молоді та спорту. Олексій Кулеба — Мінрегіон. Керівник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський може стати міністром інфраструктури.
Щодо відставки голови уряду Дениса Шмигаля, про що в «Слузі народу» активно говорили наприкінці липня, то наразі це питання знято з порядку денного.
Згідно з інформацією від Укренерго завтра, 2 вересня, у всіх регіонах будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби.
Про це повідомляє ДТЕК та НЕК "Укренерго".
Зокрема від 00:00 до 06:00 та від 09:00 – 16:00 діятиме одна черга відключень. Від 06:00 до 09:00 та від 16:00 – 24:00 – дві черги відключень.
Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть. В обсягах застосування обмежень можливі зміни.
Українська паралімпійська збірна здобула ще одну “золоту” нагороду на Іграх у Парижі, повідомляє “Суспільне Спорт”.
За результатами забігу на 100-метрівці у класі Т35 чемпіоном Паралімпійських ігор-2024 у Парижі став український бігун Ігор Цвєтов, який у фіналі Паралімпіади випередив двох "нейтральних" представників. Ще один українець, Іван Тетюхін, фінішував з шостим часом.
Наразі українська паралімпійська збірна в медальному заліку на 10 місці, виборовши 35 нагород (5 золотих, 12 срібних, 18 бронзових).
Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.
Тримаймося і наближаємо Перемогу!