Головне за понеділок, 2 вересня: обстріли Харкова і Дніпра, наслідки удару по Сумах, ситуація у Вовчанську

Бойові дії на Донеччині, ворожі обстріли, відключення світла, медалі українських паралімпійців. Яким запам’ятається 922-й день повномасштабної війни.

Сьогодні ввечері, 2 вересня, росіяни атакували Дніпро.

“Наразі відомо про пошкодження житлових будинків в одному з районів Дніпра”, - повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Станом на 23:42 з'явилася інформація про загиблого та трьох постраждалих.

У Київському районі Харкова унаслідок ворожого "прильоту" постраждали люди. Обстріл припав по району щільної житлової забудови, повідомили мер міста Ігор Терехов і очільник ОВА Олег Синєгубов.

У ДСНС повідомили, що унаслідок атаки попередньо постраждали 14 осіб.

Пошкоджені спортивний об'єкт, приватний будинок, складська будівля та бокси з автомобілями на території гаражного кооперативу. Сталися пожежі за різними адресами. Горіли гаражі, автівки, складська будівля та трава на площі 1000 м кв.

Станом на 16.31 було відомо про сімох постраждалих. Жінка 60 років та чоловік 40 років знаходилися у важкому стані. Ще 5 жінок у середньому стані.

За попередніми даними, у гаражний кооператив, розташований біля житлових будинків у Київському районі, влучили 2 ворожі КАБи.

Ще влучання зафіксоване на території одного з вишів. Там 5 потерпілих. Медики надають всю необхідну допомогу.

Унаслідок учорашнього російського ракетного удару по Сумах постраждали 18 людей. З них семеро – діти, повідомили у Сумській міській раді.

Госпіталізували сімох постраждалих: чотирьох дорослих і трьох дітей.

Учора, 1 вересня, під ворожий обстріл потрапило приміщення, де розташовані центр соціально-психологічної реабілітації дітей і дитячий будинок.

Місто Вовчанськ на Харківщині зруйноване практично вщент, на південних відносно безпечних околицях міста періодично з’являються 10–20 місцевих мешканців. Про це в ефірі "Суспільне Новини" розповів начальник Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі.

"Деякі і люди залишаються, які відмовлялись виїжджати. Насамперед ці люди перебувають у південній частині міста на околицях — там, де більш-менш безпечно і там, де їх захищають наші Збройні Сили. Але це невелика кількість — 10–20 осіб, які проживають або не проживають постійно, але навідуються", — повідомив він.

Місто Вовчанськ і сусідні прикордонні села Вовчі Хутори, Тихе, Волохівка найбільше потерпають від ворожих обстрілів. Через постійні обстріли вони знищені майже на 90%.

Більше інформації – в новині.

Верховна Рада 5 вересня може розглянути кадрові питання в уряді. Парламент може призначити двох нових міністрів на Мінрегіон та інфраструктури. А також в.о. міністрів чотирьох міністерств планують нарешті призначити міністрами.

Про це LB.UA повідомили співрозмовники в «Слузі народу».

Тимчасовий виконувач обов'язків Олександр Порхун стане міністром у справах ветеранів. Тарас Висоцький може очолити Мінагро. Ростислав Карандєєв — Мінкультури. Матвій Бідний — молоді та спорту. Олексій Кулеба — Мінрегіон. Керівник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський може стати міністром інфраструктури.

Щодо відставки голови уряду Дениса Шмигаля, про що в «Слузі народу» активно говорили наприкінці липня, то наразі це питання знято з порядку денного.

Згідно з інформацією від Укренерго завтра, 2 вересня, у всіх регіонах будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби.

Про це повідомляє ДТЕК та НЕК "Укренерго".

Зокрема від 00:00 до 06:00 та від 09:00 – 16:00 діятиме одна черга відключень. Від 06:00 до 09:00 та від 16:00 – 24:00 – дві черги відключень.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть. В обсягах застосування обмежень можливі зміни.

Українська паралімпійська збірна здобула ще одну “золоту” нагороду на Іграх у Парижі, повідомляє “Суспільне Спорт”.

За результатами забігу на 100-метрівці у класі Т35 чемпіоном Паралімпійських ігор-2024 у Парижі став український бігун Ігор Цвєтов, який у фіналі Паралімпіади випередив двох "нейтральних" представників. Ще один українець, Іван Тетюхін, фінішував з шостим часом.

Наразі українська паралімпійська збірна в медальному заліку на 10 місці, виборовши 35 нагород (5 золотих, 12 срібних, 18 бронзових).

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!