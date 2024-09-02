Унаслідок вчорашнього ракетного удару по Сумах постраждали семеро дітей

Унаслідок учорашнього російського ракетного удару по Сумах постраждали 18 людей. З них семеро – це діти.
Про це повідомили у Сумській міській раді.
"За інформацією управління охорони здоров'я, за медичною допомогою звернулось 18 людей. Серед них семеро дітей", – зазначили у міськраді.
Госпіталізували сімох постраждалих: чотирьох дорослих і трьох дітей.
- Учора, 1 вересня,під ворожий обстріл потрапило приміщення, де розташовані центр соціально-психологічної реабілітації дітей і дитячий будинок.
- Перед цим удень на Суми росіяни скинули декілька КАБів. Унаслідок атаки окупантів пошкоджені одне з промислових підприємств міста, зокрема, виробниче та складське приміщення, адміністративна будівля і три транспортні засоби. Також пошкоджений цех одного з місцевих заводів. Поранена працівниця підприємства.