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Унаслідок вчорашнього ракетного удару по Сумах постраждали семеро дітей

Всього за медичною допомогою звернулося 18 осіб.

Унаслідок вчорашнього ракетного удару по Сумах постраждали семеро дітей
Наслідки атаки
Фото: Сумська міськрада

Унаслідок учорашнього російського ракетного удару по Сумах постраждали 18 людей. З них семеро – це діти.

Про це повідомили у Сумській міській раді. 

"За інформацією управління охорони здоров'я, за медичною допомогою звернулось 18 людей. Серед них семеро дітей", – зазначили у міськраді.

Госпіталізували сімох постраждалих: чотирьох дорослих і трьох дітей.

  • Учора, 1 вересня,під ворожий обстріл потрапило приміщення, де розташовані центр соціально-психологічної реабілітації дітей і дитячий будинок.
  • Перед цим удень на Суми росіяни скинули декілька КАБів. Унаслідок атаки окупантів пошкоджені одне з промислових підприємств міста, зокрема, виробниче та складське приміщення, адміністративна будівля і три транспортні засоби. Також пошкоджений цех одного з місцевих заводів. Поранена працівниця підприємства.
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