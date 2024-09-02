Головне за ніч та ранок понеділка, 2 вересня: вибухи в Києві та Харкові, бої за Покровськ, збільшення акцизів на пальне

Нічна повітряна атака, 182 бойових зіткнення , бої на Куп'янському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Російська армія під ранок 2 вересня влаштувала чергову масовану атаку. Вибухи пролунали в Києві і Харкові, повідомила місцева влада.

На столицю ворог, за попередніми даними, випустив балістику. Є виклики в декілька районів, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах, повідомив у Telegram начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Також зафіксовано падіння уламків у Подільскому, Деснянському, Оболонському, Дніпровському та Солом’янському районах – там без наслідків.

За даними мера на 6:25, до медиків за допомогою звернулися двоє дорослих, одного з них госпіталізували.

"Сьогодні вранці внаслідок чергового масованого ракетного удару російських варварів по Києву суттєвих руйнувань завдано будівлі Ісламського культурного центру Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим (мечеть на Нивках). Будівлі Ісламського центру, особливо розташованої в ньому мечеті, буде потрібно ремонт", – повідомив голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров.

За інформацією Попка, удар був комбінованим - крилатими ракетами (потенційно Х-101), найпевніше, випущеними близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області, і балістичними ракетами KN-24/Іскандер-М. До цього всього ще додався один ударний БпЛА. "Силами та засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет та близько десятка – балістичних та ударний безпілотник! Неймовірно велика кількість балістичних ракет одночасно!" – написав начальник КМВА.

Майже одночасно з атакою на столицю про вибух у Харкові повідомив мер міста Ігор Терехов.

Більше інформації – в новині.

Командування Повітряних сил повідомило, що в ніч на 2 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині, Сумщині та Харківщині, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також атакували ударними БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку.

Бойова робота велась у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 58 повітряних цілей – 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА.

У результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил а також розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито:

9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;

13 крилатих ракет Х-101;

20 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України, одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Інформація уточнюється.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 182 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних ударів із застосуванням 19 ракет, а також 71 авіаудару, зокрема, скинув 91 КАБ. Крім цього, здійснив більш як 4500 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, з них 141 - із реактивних систем залпового вогню.

Учора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника та двох засобах ППО противника.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 63 штурмових і наступальних дії агресора поблизу населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Калинове, Гродівка, Новогродівка, Карлівка, Маринівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була в районі Новогродівки, противник активно застосовував авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1300 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 617 600 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Російська армія окупувала Долинівку Донецької області, просунулася в сторону Макіївки та в Торецьку, йдеться в оновленому звіті Deep State.

Аналітики також повідомили про ситуацію на Курському напрямку: "Сили Оборони закінчили зачистку по лінії Мала Локня-Погребки".

Станом на зараз українська армія взяла під контроль понад 890 квадратних кілометрів у Курській області.

Російська армія тим часом не припиняє тиснути на Покровський напрямок, який залишається найважчим. Ворог прагне захопити Покровськ.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне, ухвалений Верховною Радою влітку.

Ціни мають поступово зростати до мінімального рівня країн Євросоюзу, стверджують ініціатори закону. Перший етап підвищення уже почався.

З 1 вересня ставка зросла:

– на бензин – 242,6 євро/1 000 л– на дизельне паливо: 177,6 євро/1 000 л– на скраплений газ – пропан або суміш пропану з бутаном – 148 євро/1 000 л.

Наступний етап підвищення акцизів на пальне запланований на 1 січня 2025, пише Економічна правда.

У парламенті раніше пояснювали, що прибуток від збільшення акцизу повинен піти на оборонні потреби держави. Детальніше про підняття акцизу у матеріалі LB.ua.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!