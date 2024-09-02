Внаслідок ракетного удару Росії по Києву постраждали двоє людей.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Одного постраждалого госпіталізували.

Всі екстрені служби працюють на місцях. Наслідки атаки ліквідовуються.

У КМДА також повідомили, що внаслідок атаки постраждала станція метро "Святошин". Наразі вона працює у звичайному режимі, пасажирські перевезення забезпечені

"Тимчасово обмежено вихід з підземного переходу (до Берестейського проспекту та залізничної платформи №3). У результаті ракетної атаки пошкоджено скляне накриття тамбура ліфта, а також вітражне скло над сходами", - повідомили в КМВА.

Загалом у ніч на 2 вересня на станціях метрополітену укривалися понад 5300 людей, з них 686 — діти.

Як повідомлялося, сьогодні під ранок Росія влаштувала чергову масовану атаку. Вибухи пролунали в Києві і Харкові. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах столиці.