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У Києві внаслідок нічної атаки росіян постраждали двоє людей

Наслідки атаки ліквідовуються.

У Києві внаслідок нічної атаки росіян постраждали двоє людей
Фото: КМВА

Внаслідок ракетного удару Росії по Києву постраждали двоє людей. 

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. 

Одного постраждалого госпіталізували. 

Всі екстрені служби працюють на місцях. Наслідки атаки ліквідовуються.

У КМДА також повідомили, що внаслідок атаки постраждала станція метро "Святошин". Наразі вона працює у звичайному режимі, пасажирські перевезення забезпечені

"Тимчасово обмежено вихід з підземного переходу (до Берестейського проспекту та залізничної платформи №3).  У результаті ракетної атаки пошкоджено скляне накриття тамбура ліфта, а також вітражне скло над сходами", - повідомили в КМВА.

Загалом у ніч на 2 вересня на станціях метрополітену укривалися понад 5300 людей, з них 686 — діти.

Як повідомлялося, сьогодні під ранок Росія влаштувала чергову масовану атаку. Вибухи пролунали в Києві і Харкові. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах столиці.

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