Росія вже втратила в Україні 617 600 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1300 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 617 600 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 617600 (+1300)

танків ‒ 8601 (+9)

бойових броньованих машин ‒ 16786 (+26)

артилерійських систем – 17646 (+10)

РСЗВ / MLRS – 1177 (+1)

засоби ППО ‒ 940 (+0)

літаків – 368 (+0)

гелікоптерів / helicopters – 328 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14537 (+30)

крилаті ракети ‒ 2557 (+0)

кораблі /катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 23925 (+44)

спеціальна техніка ‒ 2993 (+2).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, втрати російських окупантів в Україні за серпень становлять 36 810 військових.