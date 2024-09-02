За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1300 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 617 600 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 617600 (+1300)
- танків ‒ 8601 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 16786 (+26)
- артилерійських систем – 17646 (+10)
- РСЗВ / MLRS – 1177 (+1)
- засоби ППО ‒ 940 (+0)
- літаків – 368 (+0)
- гелікоптерів / helicopters – 328 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14537 (+30)
- крилаті ракети ‒ 2557 (+0)
- кораблі /катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23925 (+44)
- спеціальна техніка ‒ 2993 (+2).
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, втрати російських окупантів в Україні за серпень становлять 36 810 військових.