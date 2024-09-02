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Сили оборони ліквідували ще 1300 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 617 600 військових.

Сили оборони ліквідували ще 1300 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1300 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 617 600 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 617600 (+1300)
  • танків ‒ 8601 (+9)
  • бойових броньованих машин ‒ 16786 (+26)
  • артилерійських систем – 17646 (+10)
  • РСЗВ / MLRS – 1177 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 940 (+0)
  • літаків – 368 (+0)
  • гелікоптерів / helicopters – 328 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14537 (+30) 
  • крилаті ракети ‒ 2557 (+0) 
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23925 (+44) 
  • спеціальна техніка ‒ 2993 (+2).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, втрати російських окупантів в Україні за серпень становлять 36 810 військових.

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