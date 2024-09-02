Росія двічі за ніч атакувала Харків

Російська армія уночі 2 вересня двічі атакувала Харків. Поранена одна людина – 66-річна жінка.

Від госпіталізації вона відмовилася. Жінка дістала поранення внаслідок атаки безпілотниками по Київському району, яку росіяни провели о першій ночі, повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

"О 05:30 окупанти завдали чергових ударів по Індустріальному району м. Харків", – повідомив також він.

У садовому товаристві горів приватний будинок та три нежитлові будівлі. Без постраждалих.

Другу атаку ворог влаштував майже синхронно з обстрілом Києва.