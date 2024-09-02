Росія двічі за ніч атакувала Харків

Російська армія уночі 2 вересня двічі атакувала Харків. Поранена одна людина – 66-річна жінка.
Від госпіталізації вона відмовилася. Жінка дістала поранення внаслідок атаки безпілотниками по Київському району, яку росіяни провели о першій ночі, повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.
"О 05:30 окупанти завдали чергових ударів по Індустріальному району м. Харків", – повідомив також він.
У садовому товаристві горів приватний будинок та три нежитлові будівлі. Без постраждалих.
Другу атаку ворог влаштував майже синхронно з обстрілом Києва.
- За вихідні Росія вбила в Харкові шістьох людей, близько 150 поранила. Росіяни два дні поспіль обстрілювали цивільну інфраструктуру міста.