У переліку - майже 150 фізичних і юридичних осіб із РФ.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію нові санкції Ради нацбезпеки і оборони проти партнерів авіагалузі Росії, а також колаборантів.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 1 вересня.

"Сьогодні я підписав кілька нових санкційних рішень – санкції РНБО. Майже 150 суб’єктів – юридичних та фізичних осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури Росії. Також ще один пакет санкцій проти колаборантів. Тих, хто обрав працювати на зло – на війну", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що "завдання для всіх представників України – робити все, щоб українські санкції були синхронізовані зі світовими".