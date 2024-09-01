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Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО проти колаборантів і партнерів авіагалузі Росії

У переліку - майже 150 фізичних і юридичних осіб із РФ.

Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО проти колаборантів і партнерів авіагалузі Росії
прапор РФ
Фото: rada.gov.ua

Президент Володимир Зеленський ввів у дію нові санкції Ради нацбезпеки і оборони проти партнерів авіагалузі Росії, а також колаборантів.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 1 вересня.

"Сьогодні я підписав кілька нових санкційних рішень – санкції РНБО. Майже 150 суб’єктів – юридичних та фізичних осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури Росії. Також ще один пакет санкцій проти колаборантів. Тих, хто обрав працювати на зло – на війну", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що "завдання для всіх представників України – робити все, щоб українські санкції були синхронізовані зі світовими".

  • У серпні запровадили санкції проти Росії США: у список Вашингтон вніс майже 400 осіб і фірм, пов’язані з російськими паливно-енергетичними та металургійними секторами, фінансовою сферою.
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